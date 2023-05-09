2,5 ayda tam 30 kilo vermişti! Sihirli Annem’in Cem’i Buğra Özmüldür iğne ipliğe döndü! Zayıflama sırrını ilk kez açıkladı! Son hali...
İnci Türkay, Şahap Sayılgan, Nevra Serezli, Gizem Güven, Damla Ersubaşı gibi isimlerin yer aldığı Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Cem karakteriyle tanınan Buğra Özmüldür'ün son hali görenleri şaşkına çevirdi. 2,5 ayda tam 30 kilo birden veren ve iğne ipliğe dönen genç oyuncu, bununla da yetinmedi ve başka bir yönteme başvurdu. Özmüldür, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla zayıflama sırrını ilk kez açıkladı. "Şişman Buğra'ya veda" diyen oyuncunun son hali de görenleri şaşkına çevirdi. Bakın Buğra Özmüldür nasıl zayıflamış...
09.05.2023 18:27 - Son Güncelleme: 09.05.2023 18:27
Sihirli Annem dizisinde çocuk oyuncu olarak rol alan ve Cem rolüyle hafızalara kazınan Buğra Özmüldür, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımlarla dikkat çekti.