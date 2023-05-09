Vav TV İzle
Haberler Magazin 2,5 ayda tam 30 kilo vermişti! Sihirli Annem’in Cem’i Buğra Özmüldür iğne ipliğe döndü! Zayıflama sırrını ilk kez açıkladı! Son hali...

2,5 ayda tam 30 kilo vermişti! Sihirli Annem’in Cem’i Buğra Özmüldür iğne ipliğe döndü! Zayıflama sırrını ilk kez açıkladı! Son hali...

İnci Türkay, Şahap Sayılgan, Nevra Serezli, Gizem Güven, Damla Ersubaşı gibi isimlerin yer aldığı Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Cem karakteriyle tanınan Buğra Özmüldür'ün son hali görenleri şaşkına çevirdi. 2,5 ayda tam 30 kilo birden veren ve iğne ipliğe dönen genç oyuncu, bununla da yetinmedi ve başka bir yönteme başvurdu. Özmüldür, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla zayıflama sırrını ilk kez açıkladı. "Şişman Buğra'ya veda" diyen oyuncunun son hali de görenleri şaşkına çevirdi. Bakın Buğra Özmüldür nasıl zayıflamış...

takvim.com.tr
09.05.2023 18:27 - Son Güncelleme: 09.05.2023 18:27
2,5 ayda tam 30 kilo vermişti! Sihirli Annem’in Cem’i Buğra Özmüldür iğne ipliğe döndü! Zayıflama sırrını ilk kez açıkladı! Son hali...

Sihirli Annem dizisinde çocuk oyuncu olarak rol alan ve Cem rolüyle hafızalara kazınan Buğra Özmüldür, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımlarla dikkat çekti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
2,5 ayda tam 30 kilo vermişti! Sihirli Annem’in Cem’i Buğra Özmüldür iğne ipliğe döndü! Zayıflama sırrını ilk kez açıkladı! Son hali...

Şimdilerde çevirmenlik yapan ve senaryo yazan 32 yaşındaki Özmüldür, üniversite döneminde 2,5 ayda tam 30 kilo birden verdiğini dile getirdi.

2,5 ayda tam 30 kilo vermişti! Sihirli Annem’in Cem’i Buğra Özmüldür iğne ipliğe döndü! Zayıflama sırrını ilk kez açıkladı! Son hali...

Ancak bununla yetinmeyen oyuncu, başvurduğu yeni yöntemi ve son halini sosyal medya hesabında paylaştı.

2,5 ayda tam 30 kilo vermişti! Sihirli Annem’in Cem’i Buğra Özmüldür iğne ipliğe döndü! Zayıflama sırrını ilk kez açıkladı! Son hali...

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede gündem oldu. Oyuncunun son halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

2,5 ayda tam 30 kilo vermişti! Sihirli Annem’in Cem’i Buğra Özmüldür iğne ipliğe döndü! Zayıflama sırrını ilk kez açıkladı! Son hali...

İşte Buğra Özmüldür'ün paylaşımı başta olmak üzere ünlü isimlerin zayıflama sırları...

SON DAKİKA