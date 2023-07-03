23 yıl önce aramızdan ayrıldı! Yeşilçam'ın gülen yüzü Kemal Sunal bakın aslen nereliymiş duyan şaştı kaldı! İşte Kemal Sunal'ın memleketi
Hababam Sınıfı, Üç Kağıtçı, Hanzo, Salak Milyoner, Atla Gel Şaban, Kapıcılar Kralı, Sakar Şakir, Korkusuz Korkak, Yedi Bela Hüsnü ve daha nicesi... Rol aldığı yapımlar ve canlandırdığı karakterlerle adını Türk sinemasına altın harflerle yazdıran Kemal Sunal, 3 Temmuz 2000 günü hayatını kaybetmişti. Vefatının 23. yılında da unutulmayan Kemal Sunal'ın aslen nereli olduğu merak konusu. İşte Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal'ın memleketi...
03.07.2023 15:38 - Son Güncelleme: 03.07.2023 15:40
Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kemal Sunal, 23 yıl önce bugün aramızdan ayrıldı. 7'den 70'e herkesin kalbini fetheden usta isim sevenleri tarafından anılıyor.
23 yıl önce kalp krizi sonucu vefat eden Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal'ın hayatı ölüm yıldönümünde merak edilip araştırılmaya başlandı.
İnternet kullanıcıları, başarılı oyunculuk performansı ve gülen yüzüyle gönüllere taht kuran sanatçı hakkında en çok "Kemal Sunal nereli?" sorusunun yanıtını arattı.