22 yıl önce ölen Kemal Sunal'ın o fotoğrafını hiç görmediniz! Uçak fobisi hayattan koparmıştı! 'Beni baba olarak seçtiği için...' Meğer ailesiyle...
Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal'ın o fotoğraflarını hiç görmediniz! Oynadığı karakterlerle Türk sinema tarihine damga vuran oyunculardan Sunal'ın ailesiyle çekildiği fotoğrafları oğlu Ali Sunal sosyal medya hesabından paylaştı. Ölümüne kadar yaptığı yolculuklarda korktuğu için uçağı tercih etmeyen ünlü oyuncu, Temmuz 2000 yılında Balalayka isimli filmin çekimleri için bindiği Trabzon uçağında geçirdiği kalp krizi sonucu 55 yaşında hayatını kaybetmişti. Meğer oğlu, kızı ve karısıyla...
20.10.2022 13:10 - Son Güncelleme: 20.10.2022 13:10
22 yıl önce ölen Kemal Sunal'ın eski fotoğrafları gündeme geldi. Türk sineması denince akla gelen usta oyuncu Kemal Sunal'ın çok fazla bilinmeyen fotoğrafları yıllar sonra ortaya çıktı.
Halen filmlerini bıkmadan izlediğimiz Kemal Sunal, 55 yıllık ömrüne rol aldığı birçok yapım sığdırdı.
Kemal Sunal, sinema dünyasına 1972 yapımı Tatlı Dillim filmi ile adım attı. Tarık Akan'ın basketbolcu arkadaşı rolünü oynayan Sunal ilk filmiyle ilgili, ''İlk gün en arkaya gittim, oturdum. Perdede 8 kere ancak gözüküyorum. Her görünüşümde salonda kıyamet koptu. Suratımı görür görmez büyük alkış ve gülmeler.