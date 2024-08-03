22 yıl dile kolay! Artık Oluversin Gari’nin Salih’i Suat Sungur’un eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Adını Feriha Koydum’un yıldızı...

Kadrosunda Birand Tunca, Aslıhan Malbora, Gürbey İleri gibi isimlerin yer aldığı Artık Oluversin Gari'nin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündeme gelen ünlü oyuncu Suat Sungur'un hayatı merak edildi. Ünlü oyuncunun 22 yıl önce Adını Feriha Koydum'un yıldızıyla nikah masasına oturduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Artık Oluversin Gari'nin Salih'i Suat Sungur'un eşi kimmiş...