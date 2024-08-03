22 yıl dile kolay! Artık Oluversin Gari’nin Salih’i Suat Sungur’un eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Adını Feriha Koydum’un yıldızı...

Kadrosunda Birand Tunca, Aslıhan Malbora, Gürbey İleri gibi isimlerin yer aldığı Artık Oluversin Gari'nin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündeme gelen ünlü oyuncu Suat Sungur'un hayatı merak edildi. Ünlü oyuncunun 22 yıl önce Adını Feriha Koydum'un yıldızıyla nikah masasına oturduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Artık Oluversin Gari'nin Salih'i Suat Sungur'un eşi kimmiş...
Salih karakterini canlandırdığı Artık Oluversin Gari'nin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündeme gelen ünlü oyuncu Suat Sungur'un hayatı merak edildi.
SUAT SUNGUR KİMDİR?
1 Mart 1961, Çivril Denizli doğumlu olan Suat Sungur, 1979 yılında İzmir Gençlik Tiyatrosu kuruluş çalışmalarında bulundu.
1981 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet konservatuarı Tiyatro Bölümü'ne giren Sungur, 1984'de Devekuşu Kabare'ye katıldı ve uzun yıllar bu kurumda çalıştı.