22 yaşındaki hali şoke etti! 58 yıl önceki fotoğraflarını gören güzelliğine inanamıyor! "Hocam manken gibiymiş..."
Prof. Dr. Canan Karatay sağlık ve beslenme alanında yaptığı açıklamalarla gündeme geliyor. Özellikle 'Karatay Diyeti' ile geniş bir kitleye ulaşan uzman isim gençlik fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı. Karatay'ın 58 yıl önceki halini görenler gözlerine inanamadı. İşte Canan Karatay'ın gençlik fotoğrafları...
08.07.2023 20:45 - Son Güncelleme: 08.07.2023 20:46
Prof. Dr. Canan Karatay'ın gençlik yıllarına ait fotoğrafının sosyal medyada gündem olması büyük ilgi çekici. 79 yaşındaki Karatay'ın 57 yıl önceki görüntüsü insanları şaşırttı. İşte o fotoğraflar...