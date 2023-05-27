22 yaşındaki Can Aslantuğ babasını paylaştı Arzum Onan bakın ne yorum yaptı! Mehmet Aslantuğ'la 2 gün sonra boşanacaklardı 'Vay Arkadaş'
27 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı alan Arzum Onan Mehmet Aslantuğ çiftinin boşanma davası 29 Mayıs'ta görülecek. Geçtiğimiz günlerde annesiyle Nişantaşı'nda görüntülenen Onan, "Hassas bir süreç, sizlerden de anlayış bekliyorum" dedi.Can adında bir çocukları bulunan çiftin bir süredir evliliklerinde sorun olduğu ve Arzum Onan'ın evi terk ettiği iddia edilmişti. Aslantuğ'un eşine psikolojik şiddet uyguladığı da iddia edilmişti. Öte yandan çiftin çocukları Can Aslantuğ'un son paylaşımı sosyal medyayı salladı. İşte detaylar...
22 yaşındaki Can Aslantuğ babası Mehmet Aslantuğ ile olan fotoğrafını paylaştı, ilk yorum Arzum Onan'dan geldi. Bakın ne yorum yaptı! Çift 27 yıllık evliliklerini 29 Mayıs'ta resmi olarak bitirecekti. ''Vay Arkadaş...''
1996'da nikah masasına oturan Arzum Onan Mehmet Aslantuğ çifti 27 yıllık evliliğini bitirmeye karar verdi. Mehmet Aslantuğ sessizliğini korurken Arzum Onan basına yansıyan psikolojik şiddet iddiaları sonrası eşiyle fotoğrafını paylaşıp ''30 yıla yakın zamandır sevdiğim adamın; değil 'psikolojik şiddet' , her daim yanımda olan ve beni destekleyen kişiliği bu türden dedikodulara malzeme olmayı asla haketmez'' demişti.
EŞİNE SÜRPRİZ HAREKET!
29 Mayıs'ta boşanacaklarını duyuran Arzum Onan'a eşinden Anneler Günü sürprizi gelmişti. Geçtiğimiz 14 Mayıs'ta Anneler Günü'ne özel paylaşım yapan Mehmet Aslantuğ hem oğlu hem eşinin olduğu fotoğrafı paylaşmıştı.