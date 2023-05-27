22 yaşındaki Can Aslantuğ babasını paylaştı Arzum Onan bakın ne yorum yaptı! Mehmet Aslantuğ’la 2 gün sonra boşanacaklardı ’Vay Arkadaş’

Ünlü aktör paylaşıma "Yine ve yeniden söylemek gerek! Sadece erkeği anlamlandırdığınız için değil, onlara bitmeyen tamahkârlıklara ve savaşlara rağmen direndiğiniz, güzel kıldığınız her şeye. Anne olsanız da, olmasanız da" notunu düşmüştü.