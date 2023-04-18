21 yıl sonra son hali şaşırttı! Tak Tak Sedat’ın kızı Bilge Parlak bakın şimdi ne yapıyor! Oyunculuk sonrası yeni mesleği...

ŞİMDİ 45 YAŞINDA!

2008'de Ercan Yiğit ile evlenen parlak "Zıt kutuplar biribirini çekermiş. Eşim asker emeklisi. Evlendikten kısa bir süre de Elazığ'a tayini çıktı. Maden Dağ'ında iki yıl yaşadık." açıklamasında bulundu.