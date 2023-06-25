23 yıl önce ölen Kemal Sunal’ın o fotoğrafını ilk kez göreceksiniz! ’Kendime söz vermiştim’ demişti! Meğer eşi ve çocuklarıyla...

23 yıl önce ölen Kemal Sunal'ın o fotoğrafları çok konuşuldu! Usta oyuncu Kemal Sunal, 3 Temmuz 2000 tarihinde bindiği uçakta kalp krizi geçmişti. "Süt Kardeşler", "Hababam Sınıfı", "Sahte Kabadayı" , "Kapıcılar Kralı" ve daha bir çok unutulmaz yapımda başrol oynayan Sunal'ın geride bıraktığı bir çok fotoğrafı ise zaman zaman gündeme geliyor. O fotoğraflardan bazılarını ise henüz bir çok kişi yeni görüyor. İşte merak edilen o fotoğrafları...