21 yıl önce Ayşegül Yıldız için yazmıştı! İbrahim Tatlıses'in Mavişim şarkısını İdo seslendirdi! İlk yorum küs olduğu kardeşi Dilan Çıtak'tan geldi
Babasının yolundan giden İdo Tatlıses İbrahim Tatlıses'in unutulmaz şarkısı Mavişim'i seslendirdi. Klibinde babasını da oynatan İdo'ya ilk yorum ise uzun süre küs kaldığı kardeşi Dilan Çıtak'tan geldi. Çıtak kardeşinin klibini paylaşarak "Mavişime gelen renk kalp ben" dedi. İşte detaylar...
28.11.2022 14:36 - Son Güncelleme: 28.11.2022 14:36
İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses yeni klip çıkardı. Klibi izleyenler İbrahim Tatlıses ile karşılaşınca şoke oldu.
Yasemin Şefkatli ile geçtiğimiz yıl nikah masasına oturan İdo Tatlıses babası İbrahim Tatlıses'in unutulmaz şarkısı Mavişim'i seslendirdi.
Tatlıses'in Derya Tuna ile ilişkisinden olan oğlu İdo Tatlıses Mavişim'i seslendirmekle kalmadı klibinde de babasını konuk etti.
Sosyal medyada dikkat çeken klibe ilk yorum ise uzun süre küs kaldığı kardeşi Dilan Çıtak'tan geldi.