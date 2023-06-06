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Haberler Magazin 2030 yılının kehanetini açıkladı Astral seyahatle uzaya gittim demişti Yusuf Güney 'Sahte savaş olacak' Zaman yolcuları, Simpson derken...

2030 yılının kehanetini açıkladı Astral seyahatle uzaya gittim demişti Yusuf Güney 'Sahte savaş olacak' Zaman yolcuları, Simpson derken...

Geçtiğimiz yıllarda "Astral seyahatle uzaya gittim, geldim" çıkışıyla gündem olan şarkıcı Yusuf Güney'den yeni açıklamalar geldi. Son olarak Yeniköy'de görüntülenen şarkıcı sosyal medyada paylaşılan UFO görüntüleri hakkında ilginç iddialar ortaya attı. ''Ben söylemiştim'' diyen Güney, ''Yavaş yavaş varlıklarına inanacağız onların. Gerçekleri değil bunlar, bir de sahteleri gönderip duruyorlar buraya. 2024 ve 2025 yıllarında çok acayip şeyler yaşayacağız. 2030'dan sonra uzaylılar ile ilgili çok acayip şeyler olacak.'' dedi. Zaman yolcuları, Simpson derken şimdi de...

06.06.2023 08:02 - Son Güncelleme: 06.06.2023 08:02
2030 yılının kehanetini açıkladı Astral seyahatle uzaya gittim demişti Yusuf Güney ’Sahte savaş olacak’ Zaman yolcuları, Simpson derken...

Sosyal medyada ortaya çıkan zaman yolcularının kehanetleri, The Simpsons dizisindeki tahminler derken Yusuf Güney'den de geleceğe dair iddialar ortaya atılıyor. Daha önce "Astral seyahatle uzaya gittim, geldim" diyen Güney, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaşılan UFO görüntüleri hakkında açıklamalarda bulundu.

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2030 yılının kehanetini açıkladı Astral seyahatle uzaya gittim demişti Yusuf Güney ’Sahte savaş olacak’ Zaman yolcuları, Simpson derken...

39 yaşındaki şarkıcı Yusuf Güney, geçtiğimiz yıl katıldığı bir programda çok konuşulacak açıklamaların altına imzasını atmıştı. Güney, 'Astral seyahatle uzaya gittim' sözleri ile dikkat çekmişti.

2030 yılının kehanetini açıkladı Astral seyahatle uzaya gittim demişti Yusuf Güney ’Sahte savaş olacak’ Zaman yolcuları, Simpson derken...

'Uzaya gitme hayalleriniz var mı?' sorusu yöneltilen Yusuf Güney, şu yanıtı vermişti;

'ASTRAL SEYAHATLE UZAYA GİTTİM, GELDİM'

'Astral seyahatle uzaya gittim, geldim. Astral seyahat bilimsel olarak da var. Yani düşünce gücüyle bedenden ruhu ayırıp zaman kısıtlaması yaşamadan her yere gidebiliyorsunuz. Gezegenler arası da ulaşım sağlayabiliyorsun. Bir süre Astral Seyahat deneyimi yaşadım ve uzaya gitmeyi başardım...

2030 yılının kehanetini açıkladı Astral seyahatle uzaya gittim demişti Yusuf Güney ’Sahte savaş olacak’ Zaman yolcuları, Simpson derken...

İki sene önce Ay'da su olduğunu söyledim mesela NASA daha yeni açıkladı. Mars'ta bildiğiniz yemyeşil bir göl var ve NASA bunu da yeni açıkladı...

2030 yılının kehanetini açıkladı Astral seyahatle uzaya gittim demişti Yusuf Güney ’Sahte savaş olacak’ Zaman yolcuları, Simpson derken...

Ay'ın karanlık tarafında bir askeri üs var. Bunu uzaydaki varlıkların yaptığını söyledim. Onu da yeni açıkladılar. NASA birçok bilgi benden sonra açıklıyor.'

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