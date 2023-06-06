2030 yılının kehanetini açıkladı Astral seyahatle uzaya gittim demişti Yusuf Güney 'Sahte savaş olacak' Zaman yolcuları, Simpson derken...
Geçtiğimiz yıllarda "Astral seyahatle uzaya gittim, geldim" çıkışıyla gündem olan şarkıcı Yusuf Güney'den yeni açıklamalar geldi. Son olarak Yeniköy'de görüntülenen şarkıcı sosyal medyada paylaşılan UFO görüntüleri hakkında ilginç iddialar ortaya attı. ''Ben söylemiştim'' diyen Güney, ''Yavaş yavaş varlıklarına inanacağız onların. Gerçekleri değil bunlar, bir de sahteleri gönderip duruyorlar buraya. 2024 ve 2025 yıllarında çok acayip şeyler yaşayacağız. 2030'dan sonra uzaylılar ile ilgili çok acayip şeyler olacak.'' dedi. Zaman yolcuları, Simpson derken şimdi de...
Sosyal medyada ortaya çıkan zaman yolcularının kehanetleri, The Simpsons dizisindeki tahminler derken Yusuf Güney'den de geleceğe dair iddialar ortaya atılıyor. Daha önce "Astral seyahatle uzaya gittim, geldim" diyen Güney, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaşılan UFO görüntüleri hakkında açıklamalarda bulundu.
39 yaşındaki şarkıcı Yusuf Güney, geçtiğimiz yıl katıldığı bir programda çok konuşulacak açıklamaların altına imzasını atmıştı. Güney, 'Astral seyahatle uzaya gittim' sözleri ile dikkat çekmişti.
'Uzaya gitme hayalleriniz var mı?' sorusu yöneltilen Yusuf Güney, şu yanıtı vermişti;
'ASTRAL SEYAHATLE UZAYA GİTTİM, GELDİM'
'Astral seyahatle uzaya gittim, geldim. Astral seyahat bilimsel olarak da var. Yani düşünce gücüyle bedenden ruhu ayırıp zaman kısıtlaması yaşamadan her yere gidebiliyorsunuz. Gezegenler arası da ulaşım sağlayabiliyorsun. Bir süre Astral Seyahat deneyimi yaşadım ve uzaya gitmeyi başardım...