2030 yılının kehanetini açıkladı Astral seyahatle uzaya gittim demişti Yusuf Güney ’Sahte savaş olacak’ Zaman yolcuları, Simpson derken...

'Uzaya gitme hayalleriniz var mı?' sorusu yöneltilen Yusuf Güney, şu yanıtı vermişti;

'ASTRAL SEYAHATLE UZAYA GİTTİM, GELDİM'

'Astral seyahatle uzaya gittim, geldim. Astral seyahat bilimsel olarak da var. Yani düşünce gücüyle bedenden ruhu ayırıp zaman kısıtlaması yaşamadan her yere gidebiliyorsunuz. Gezegenler arası da ulaşım sağlayabiliyorsun. Bir süre Astral Seyahat deneyimi yaşadım ve uzaya gitmeyi başardım...