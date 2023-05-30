2023 Survivor Cansu Tuman bakın aslen nereliymiş! Öğrenen şaşırdı! İşte 29 yaşındaki Cansu Tuman'ın memleketi...
2023 yılında Survivor'un yarışmacıları arasında yer alan Cansu Tuman hakkında bir çok sorunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor'da haftanın dokunulmazlık oyunları ile Survivor'da 1. ve 2. eleme adayı belli olmuştu. Ada konseyinde bireysel dokunulmazlığı alan yarışmacılar tarafından Survivor'da bu hafta eleme potasına Asena ve Cansu girmişti. .Peki Survivor Cansu aslen nereli? Memleketini duyanlar şoke oldu. İşte Survivor Cansu Tuman'ın memleketi...
30.05.2023 22:36 - Son Güncelleme: 30.05.2023 22:36
Teşkilat'ın Celine'i Cansu Tuman Survivor 2023 Ünlüler kadrosunda yer alıyor. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2023 son bölümde eleme adayı seçilen Cansu Tuman'ın yaşı, memleketi merak konusu oldu. İşte 29 yaşındaki Cansu Tuman'ın memleketi...
Tam adı Cansu Büşra Tuman olan Survivor yarışmacısı, 1994 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Cansu Tuman, İstanbul Kültür Üniversitesi'nde Moleküler Biyoloji eğitimi aldı. Güzel oyuncu, 29 yaşındadır.
Özel hayatı hakkında bilgi paylaşmayan Cansu Tuman, 1,68 metre boyunda, 52 kg ağırlığında ve Oğlak burcudur.