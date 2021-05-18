2021 Kainat Güzeli'ni gören Demet Akalın ile tescilli güzel Şevval Şahin arasında kılıçlar çekildi! Şevval'den Demet'e olay sözler
2021 Kainat Güzeli'ni gören Demet Akalın ile tescilli güzel Şevval Şahin arasında kılıçlar çekildi! Koronavirüs salgını nedeniyle geçen yıl iptal edilen Kainat Güzellik Yarışması, dün ABD'nin Florida eyaletindeki Seminole Hard Rock Hotel & Casino'da düzenlendi. Yarışmanın galibi, Meksikalı yazılım mühendisi Andrea Meza oldu. Güzelliği ile sosyal medyada çok konuşulanlar arasına giren Andrea Meza ile 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin kıyaslandı. "Balık etli mi, sıfır beden mi? güzel" tartışmasının başladığı paylaşıma ünlü şarkıcı Demet Akalın da dahil oldu. Kısa sürede gündeme bomba gibi düşen Demet Akalın'ın yorumuna tescilli güzel Şevval Şahin'den yanıt gecikmedi.
ŞEVVAL'DEN DEMET'E OLAY SÖZLER!
2021 Kainat Güzeli'ni gören Demet Akalın ile tescilli güzel Şevval Şahin arasında kılıçlar çekildi! ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilen Kainat Güzellik Yarışması'nda tacın yeni sahibi belli oldu. Yazılım mühendisi Andrea Meza, 2021'in kainat güzeli seçildi.
"SENİ İZLEYEN ÇOK GENÇ KIZ VAR, YAZIK"
Sert bir dille cevap veren Şevval Şahin, şu ifadeleri kullandı; "Yıl olmuş 2021 siz hala kadın kıyaslıyorsunuz. Andrea çok güzel ve keşke onun birinciliğinin haberini yapsaydınız böyle boş bir haber olmasaydı. Sonuçta ikimiz de çok ayrı insanlarız ayrı yarışmalarda yer aldık. 'Balık etli mi, sıfır beden mi güzel?' Siz şaka mısınız? Gerçekten 20 yıl geriden geliyorsunuz. Demet Akalın umarım bir gün kendinle barışık olursun ve kendini geliştirirsin. Seni izleyen çok genç kız var, yazık."