Vav TV İzle

2021 Kainat Güzeli'ni gören Demet Akalın ile tescilli güzel Şevval Şahin arasında kılıçlar çekildi! Şevval'den Demet'e olay sözler

2021 Kainat Güzeli'ni gören Demet Akalın ile tescilli güzel Şevval Şahin arasında kılıçlar çekildi! Koronavirüs salgını nedeniyle geçen yıl iptal edilen Kainat Güzellik Yarışması, dün ABD'nin Florida eyaletindeki Seminole Hard Rock Hotel & Casino'da düzenlendi. Yarışmanın galibi, Meksikalı yazılım mühendisi Andrea Meza oldu. Güzelliği ile sosyal medyada çok konuşulanlar arasına giren Andrea Meza ile 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin kıyaslandı. "Balık etli mi, sıfır beden mi? güzel" tartışmasının başladığı paylaşıma ünlü şarkıcı Demet Akalın da dahil oldu. Kısa sürede gündeme bomba gibi düşen Demet Akalın'ın yorumuna tescilli güzel Şevval Şahin'den yanıt gecikmedi.

18.05.2021 12:23 - Son Güncelleme: 18.05.2021 12:46
2021 Kainat Güzeli'ni gören Demet Akalın ile tescilli güzel Şevval Şahin arasında kılıçlar çekildi! Şevval'den Demet'e olay sözler

ŞEVVAL'DEN DEMET'E OLAY SÖZLER!

2021 Kainat Güzeli'ni gören Demet Akalın ile tescilli güzel Şevval Şahin arasında kılıçlar çekildi! ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilen Kainat Güzellik Yarışması'nda tacın yeni sahibi belli oldu. Yazılım mühendisi Andrea Meza, 2021'in kainat güzeli seçildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
2021 Kainat Güzeli'ni gören Demet Akalın ile tescilli güzel Şevval Şahin arasında kılıçlar çekildi! Şevval'den Demet'e olay sözler

Kararın açıklamasının ardından sosyal medyada 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin ile Andrea Meza'nın güzelliği kıyaslanmaya başladı. Demet Akalın'ın yorumu ise Şahin'i kızdırdı.

2021 Kainat Güzeli'ni gören Demet Akalın ile tescilli güzel Şevval Şahin arasında kılıçlar çekildi! Şevval'den Demet'e olay sözler

DEMET, ŞEVVAL'İ GÜZEL BULMADI
Instagram'da Şahin ve Meza'nın güzellik anlamında kıyaslandığı bir paylaşıma cevap veren Demet Akalın, "Andrea afet. Diğerine güzel demeye" dedi. Akalın'ın kendisi hakkında yaptığı yorumu gören Şevval Şahin ise hem yapılan ankete hem de şarkıcıya tepki gösterdi.

2021 Kainat Güzeli'ni gören Demet Akalın ile tescilli güzel Şevval Şahin arasında kılıçlar çekildi! Şevval'den Demet'e olay sözler

"SENİ İZLEYEN ÇOK GENÇ KIZ VAR, YAZIK"
Sert bir dille cevap veren Şevval Şahin, şu ifadeleri kullandı; "Yıl olmuş 2021 siz hala kadın kıyaslıyorsunuz. Andrea çok güzel ve keşke onun birinciliğinin haberini yapsaydınız böyle boş bir haber olmasaydı. Sonuçta ikimiz de çok ayrı insanlarız ayrı yarışmalarda yer aldık. 'Balık etli mi, sıfır beden mi güzel?' Siz şaka mısınız? Gerçekten 20 yıl geriden geliyorsunuz. Demet Akalın umarım bir gün kendinle barışık olursun ve kendini geliştirirsin. Seni izleyen çok genç kız var, yazık."

2021 Kainat Güzeli'ni gören Demet Akalın ile tescilli güzel Şevval Şahin arasında kılıçlar çekildi! Şevval'den Demet'e olay sözler

Demet Akalın, Şevval Şahin'in koronavirüs hakkında yaptığı yorumu eleştirmiş, "Buyurun Amerika'dan gelen hanımefendinin sözleri!" şeklinde konuşmuştu. Şahin, hakkında yorum yapan Demet Akalın için "O isimleri tanımıyorum" demişti.