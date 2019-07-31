2019 yılının en güzel kadınları açıklandı! Listedeki Türk isim dünyaca ünlü modelleri bile geride bıraktı!

Merkezi ABD olan internet sitesi Top Beauty World 2019 En Güzel Yüzlü isimleri açıkladı. Dünyanın birçok yerinden ünlü isimler listeye girerken bir Türk isim Selena Gomez, Taylor Swif ve Emilia Clarke gibi isimleri geride bıraktı ve zirvede yerini alarak 1. oldu. İşte Top Beauty World 2019 yılının "En Güzel Kadını" listesi...

31.07.2019 12:02 - Son Güncelleme: 31.07.2019 12:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





