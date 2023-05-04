2000 yılında 'Dünyanın En Güzel Kadını'ydı! Yanlış burun estetiği yüzünden 3 filmden kovuldu! İşte 40 yaşındaki Priyanka Chopra'nın kariyerini bitirme noktasına getiren estetik hatası...
Hollywood sinemasının ünlü oyuncusu ve 2000 yılı Dünya Güzellik Yarışması birincisi Priyanka Chopra, yapmış olduğu burun estetiği hayatını değiştirdi. Chopra, estetik ameliyat sonrası anlaşmış olduğu üç filmden kovuldu. Oyunculuk kariyerinin başlamadan bitmek üzere olduğunu itiraf etti. Chopra, "Yanlış burun estetiği nedeniyle depresyona girdim" dedi.
04.05.2023 23:45 - Son Güncelleme: 04.05.2023 23:45
2000 yılında Miss World yarışmasında 'Dünyanın En Güzel Kadını' unvanını kazanan Priyanka Chopra, yanlış estetik yüzünden başına gelenleri anlattı!
Kendini Hollywood sinemasında da kanıtlayan Hint oyuncu Priyanka Chopra, yıllar önce kötü yapılmış burun estetiği ameliyatı sonrası yaşadıklarını anlattı.
2000 yılı Dünya Güzellik Yarışması birincisi olan 40 yaşındaki Chopra, "The Howard Stern Show" adlı programda, yıllar önce doktorların geniz etindeki polipin alınması için ameliyat olmasını önerdiğini, hem polipi aldırmak hem de rinoplasti ameliyatı olmak için bıçak altına yattığını, ancak ortaya çıkan sonucun onu depresyona soktuğunu söyledi.