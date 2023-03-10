20 yıl sonra kavuşmuşlar! Kızılcık Şerbeti’nin Pembe’si Sibel Taşçıoğlu’nun 7 yıllık eşi bakın kim! Settar Tanrıöğen’in partneri meğer...
Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Feyza Civelek, Barış Kılıç, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Ceren Karakoç, Settar Tanrıöğen, Müjde Uzman gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinde Pembe karakterini canlandıran Sibel Taşçıoğlu'nun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Dizide Abdullah Ünal'ın eşini canlandıran oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edildi. Sibel Taşçıoğlu'nun 20 yıl sonra yolunun kesiştiği eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şoke oldu. Bakın Sibel Taşçıoğlu'nun 7 yıllık eşi kimmiş...
10.03.2023 20:30 - Son Güncelleme: 10.03.2023 20:30
Kızılcık Şerbeti dizisinde Pembe karakterini canlandıran Sibel Taşçıoğlu'nun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.