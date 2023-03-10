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Haberler Magazin 20 yıl sonra kavuşmuşlar! Kızılcık Şerbeti’nin Pembe’si Sibel Taşçıoğlu’nun 7 yıllık eşi bakın kim! Settar Tanrıöğen’in partneri meğer...

20 yıl sonra kavuşmuşlar! Kızılcık Şerbeti’nin Pembe’si Sibel Taşçıoğlu’nun 7 yıllık eşi bakın kim! Settar Tanrıöğen’in partneri meğer...

Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Feyza Civelek, Barış Kılıç, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Ceren Karakoç, Settar Tanrıöğen, Müjde Uzman gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinde Pembe karakterini canlandıran Sibel Taşçıoğlu'nun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Dizide Abdullah Ünal'ın eşini canlandıran oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edildi. Sibel Taşçıoğlu'nun 20 yıl sonra yolunun kesiştiği eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şoke oldu. Bakın Sibel Taşçıoğlu'nun 7 yıllık eşi kimmiş...

takvim.com.tr
10.03.2023 20:30 - Son Güncelleme: 10.03.2023 20:30
20 yıl sonra kavuşmuşlar! Kızılcık Şerbeti’nin Pembe’si Sibel Taşçıoğlu’nun 7 yıllık eşi bakın kim! Settar Tanrıöğen’in partneri meğer...

Kızılcık Şerbeti dizisinde Pembe karakterini canlandıran Sibel Taşçıoğlu'nun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

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20 yıl sonra kavuşmuşlar! Kızılcık Şerbeti’nin Pembe’si Sibel Taşçıoğlu’nun 7 yıllık eşi bakın kim! Settar Tanrıöğen’in partneri meğer...

Dizide Abdullah Ünal'ın eşi Pembe Ünal'ı canlandıran oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edildi.

20 yıl sonra kavuşmuşlar! Kızılcık Şerbeti’nin Pembe’si Sibel Taşçıoğlu’nun 7 yıllık eşi bakın kim! Settar Tanrıöğen’in partneri meğer...

Sibel Taşçıoğlu'nun ilişkisi de "Bizimkisi bir aşk hikayesi" denilecek türden çıktı.

20 yıl sonra kavuşmuşlar! Kızılcık Şerbeti’nin Pembe’si Sibel Taşçıoğlu’nun 7 yıllık eşi bakın kim! Settar Tanrıöğen’in partneri meğer...

Taşçıoğlu ve eşinin liseli yıllarında yaşadıkları aşkın ardından,20 yıl sonra tekrardan yolları kesişen ve 3 yıllık birlikte olduğu öğrenildi.

20 yıl sonra kavuşmuşlar! Kızılcık Şerbeti’nin Pembe’si Sibel Taşçıoğlu’nun 7 yıllık eşi bakın kim! Settar Tanrıöğen’in partneri meğer...

Ünlü oyuncunun, 3 yıllık ilişkisini evlilikle taçlandırdığı 7 senelik eşinin ise kim olduğunu ilk kez öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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