"20 yıl geriye gittim genç kız gibi oldum" diyen Safiye Soyman'ın son haline bakın! Seda Sayan'la aynı estetiği yaptıran Safiye....
Safiye Soyman, geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşı Seda Sayan'ın aklına uyup bıçak altına yatmış, herkesi şaşkına çevirmişti. Bir süre önce de buna benzer bir durum yaşanmış, o da günlerce konuşulmuştu. Ancak Seda Sayan daha sonra durumun tam tersi olduğunu önce estetiği Safiye Soyman'ın sonra da kendisinin yaptırdığını söylemişti. Safiye Soyman, yaptırdığı Lolita lift işleminden sonra son haliyle herkesi şaşkına çevirdi. İşte detaylar...
28.04.2023 12:27 - Son Güncelleme: 28.04.2023 13:47
Hatta geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşı Seda Sayan'ın önerisiyle lolita lift adı verilen bir işlem yaptırmıştı.
"İki buçuk saat sürdü bu arada Seda Sayan kankam baskın yaptı merak etti o da çok beğendi" ifadelerini kullandı.
Safiye Soyman'ı operasyon esnasında yalnız bırakmayan Seda Sayan, "Güzelliğimize güzellik katıyoruz. Doyamıyoruz güzelleşmeye" şeklinde konuştu. Safiye Soyman'ın yaptırdığı işlemi çok beğenen Seda Sayan ise paylaşıma yorum yaparak "Maşallah çok güzel oldu" demişti.