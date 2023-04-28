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Haberler Magazin "20 yıl geriye gittim genç kız gibi oldum" diyen Safiye Soyman'ın son haline bakın! Seda Sayan'la aynı estetiği yaptıran Safiye....

"20 yıl geriye gittim genç kız gibi oldum" diyen Safiye Soyman'ın son haline bakın! Seda Sayan'la aynı estetiği yaptıran Safiye....

Safiye Soyman, geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşı Seda Sayan'ın aklına uyup bıçak altına yatmış, herkesi şaşkına çevirmişti. Bir süre önce de buna benzer bir durum yaşanmış, o da günlerce konuşulmuştu. Ancak Seda Sayan daha sonra durumun tam tersi olduğunu önce estetiği Safiye Soyman'ın sonra da kendisinin yaptırdığını söylemişti. Safiye Soyman, yaptırdığı Lolita lift işleminden sonra son haliyle herkesi şaşkına çevirdi. İşte detaylar...

28.04.2023 12:27 - Son Güncelleme: 28.04.2023 13:47
20 yıl geriye gittim genç kız gibi oldum diyen Safiye Soyman’ın son haline bakın! Seda Sayan’la aynı estetiği yaptıran Safiye....

Son dönemde değişimiyle epey dikkat çeken Safiye Soyman geçtiğimiz yıllarda estetik iddialarıyla bir kez daha gündeme gelmişti.

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20 yıl geriye gittim genç kız gibi oldum diyen Safiye Soyman’ın son haline bakın! Seda Sayan’la aynı estetiği yaptıran Safiye....

Hatta geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşı Seda Sayan'ın önerisiyle lolita lift adı verilen bir işlem yaptırmıştı.

20 yıl geriye gittim genç kız gibi oldum diyen Safiye Soyman’ın son haline bakın! Seda Sayan’la aynı estetiği yaptıran Safiye....

O anları Instagram hesabından yayınlayan Soyman, "Birkaç gün önce boyun gerdirme ameliyatı oldum. Gerçekten çok güzel oldu. Acısız, sızısız lokal anestezi ile muhteşem oldu çok gıdıklıydım ben."

20 yıl geriye gittim genç kız gibi oldum diyen Safiye Soyman’ın son haline bakın! Seda Sayan’la aynı estetiği yaptıran Safiye....

"İki buçuk saat sürdü bu arada Seda Sayan kankam baskın yaptı merak etti o da çok beğendi" ifadelerini kullandı.

Safiye Soyman'ı operasyon esnasında yalnız bırakmayan Seda Sayan, "Güzelliğimize güzellik katıyoruz. Doyamıyoruz güzelleşmeye" şeklinde konuştu. Safiye Soyman'ın yaptırdığı işlemi çok beğenen Seda Sayan ise paylaşıma yorum yaparak "Maşallah çok güzel oldu" demişti.

20 yıl geriye gittim genç kız gibi oldum diyen Safiye Soyman’ın son haline bakın! Seda Sayan’la aynı estetiği yaptıran Safiye....

Safiye Soyman'ın son haline sosyal medyada hem takipçilerinden hem de ünlülerden yorum yağmıştı.

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