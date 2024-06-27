20 kişilik listede 6 parmaklı olan da var; Ünlülerin ayak numarası kaç? Sinem Kobal, Azra Akın, Pınar Altuğ, Çağla Şıkel, Ata Demirer, Hadise...

Son zamanlarda ünlü isimlerin ayak numaraları, magazin dünyasında adeta bir fırtına estiriyor. Hande Erçel, Beren Saat, Pınar Altuğ, Çağla Şıkel gibi isimlerin ayak numaraları herkesin dilinde. Özellikle 46 numara gibi alışılmadık bir rakamın ünlü isimler arasında yer alması, herkesi şaşkına çeviriyor. Peki ünlüler gerçekten bu kadar büyük ayaklara sahip mi? İşte detaylar...
"Ayak numaran ne?" sorusu artık sadece ayakkabıcıların sorduğu bir soru değil. Magazin dünyasında, ünlülerin ayak numaraları bir anda popülerlik kazandı. Hande Erçel, Beren Saat, Pınar Altuğ gibi isimlerin ayak numaraları, sosyal medya ve magazin programlarında sıkça konuşuluyor.
Beren Saat'in ayakları Aşk-ı Memnu dizisiyle gündeme gelmişti. Bazı sosyal medya kullanıcıları Beren Saat'in ayağında 6 parmak saydı.
Güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın ayakları da kısa sürede gündem oldu.