20 kişilik listede 6 parmaklı olan da var; Sinem Kobal, Pınar Altuğ, Çağla Şıkel, Hadise! İşte ünlülerin ayak numaraları...

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Magazin dünyası, ünlülerin ayak numaraları ile çalkalanıyor! Özellikle Hande Erçel, Beren Saat, Pınar Altuğ ve Çağla Şıkel gibi popüler isimlerin ayak numaraları hakkında yapılan konuşmalar, sosyal medyada büyük ilgi gördü. 46 numara gibi alışılmadık derecede büyük bir rakamın bazı ünlülerde bulunduğu iddiaları, hayranlarını şaşkına çevirdi. Bu iddialar ne kadar doğru? İşte tüm merak edilenlerin yanıtı ve ünlülerin gerçek ayak numaralarına dair detaylar…