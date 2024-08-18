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20 kişilik listede 6 parmaklı olan da var; Sinem Kobal, Pınar Altuğ, Çağla Şıkel, Hadise! İşte ünlülerin ayak numaraları...

Son zamanlarda magazin dünyasında büyük yankı uyandıran bir konu, ünlü isimlerin ayak numaraları oldu. Hande Erçel, Beren Saat, Pınar Altuğ ve Çağla Şıkel gibi isimlerin ayak numaraları hakkında ortaya atılan iddialar, sosyal medyada fırtınalar estirdi. Özellikle 46 numara gibi büyük bir ayak numarasının bazı ünlüler arasında yer aldığı söylentileri, herkesi şaşkınlığa uğrattı. Peki, gerçekten ünlüler bu kadar büyük ayaklara mı sahip? İşte merak edilenlerin detaylı incelemesi…

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Giriş Tarihi 18 Ağustos 2024, 19:53 Güncelleme 18 Ağustos 2024, 19:53
20 kişilik listede 6 parmaklı olan da var; Sinem Kobal, Pınar Altuğ, Çağla Şıkel, Hadise! İşte ünlülerin ayak numaraları... 1

Magazin dünyası, ünlülerin ayak numaraları ile çalkalanıyor! Özellikle Hande Erçel, Beren Saat, Pınar Altuğ ve Çağla Şıkel gibi popüler isimlerin ayak numaraları hakkında yapılan konuşmalar, sosyal medyada büyük ilgi gördü. 46 numara gibi alışılmadık derecede büyük bir rakamın bazı ünlülerde bulunduğu iddiaları, hayranlarını şaşkına çevirdi. Bu iddialar ne kadar doğru? İşte tüm merak edilenlerin yanıtı ve ünlülerin gerçek ayak numaralarına dair detaylar…

20 kişilik listede 6 parmaklı olan da var; Sinem Kobal, Pınar Altuğ, Çağla Şıkel, Hadise! İşte ünlülerin ayak numaraları... 2

Beren Saat'in ayakları Aşk-ı Memnu dizisiyle gündeme gelmişti. Bazı sosyal medya kullanıcıları Beren Saat'in ayağında 6 parmak saydı.

20 kişilik listede 6 parmaklı olan da var; Sinem Kobal, Pınar Altuğ, Çağla Şıkel, Hadise! İşte ünlülerin ayak numaraları... 3

Güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın ayakları da kısa sürede gündem oldu.

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