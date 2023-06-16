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Haberler Magazin 20 günde 8 kilo verdiren Tarkan diyeti! 50'lik sanatçı 20'liklere taş çıkarıyor! 78'den 70'e bakın nasıl inmiş! 4 besinden...

20 günde 8 kilo verdiren Tarkan diyeti! 50'lik sanatçı 20'liklere taş çıkarıyor! 78'den 70'e bakın nasıl inmiş! 4 besinden...

50 yaşındaki ünlü sanatçı fit formuyla büyük ilgi çekiyor. Tarkan, son dönemde sağlıklı yaşam ve formda kalmaya özen gösteren birçok kişinin ilgisini çekti. Tarkan, disiplinli bir diyet ve spor programıyla 20 günde 8 kilo vererek 78 kilodan 70 kiloya düşmeyi başardı. İşte Tarkan'ın zayıflama sırrı....

takvim.com.tr
16.06.2023 11:49 - Son Güncelleme: 16.06.2023 12:17
20 günde 8 kilo verdiren Tarkan diyeti! 50’lik sanatçı 20’liklere taş çıkarıyor! 78’den 70’e bakın nasıl inmiş! 4 besinden...

Tarkan'ın kilo verme sürecinde uyguladığı yöntemler dikkat çekiyor. 20 günde 8 kilo vermeyi başarın Tarkan'ın sırrı ortaya çıktı. İşte Tarkan'ın mucize diyeti...

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20 günde 8 kilo verdiren Tarkan diyeti! 50’lik sanatçı 20’liklere taş çıkarıyor! 78’den 70’e bakın nasıl inmiş! 4 besinden...

Öncelikle, un, şeker, margarin ve tatlı gibi besinlerden uzak durduğu biliniyor. Bu yiyecekleri diyetinden çıkaran Tarkan, vücuduna gereksiz kalori ve işlenmiş şeker alımını sınırladı.

20 günde 8 kilo verdiren Tarkan diyeti! 50’lik sanatçı 20’liklere taş çıkarıyor! 78’den 70’e bakın nasıl inmiş! 4 besinden...

Ayrıca, Tarkan her gün düzenli olarak 2 saatlik aletli spor yapıyor.

20 günde 8 kilo verdiren Tarkan diyeti! 50’lik sanatçı 20’liklere taş çıkarıyor! 78’den 70’e bakın nasıl inmiş! 4 besinden...

Spor aktiviteleri, vücut yağını yakmak, kasları güçlendirmek ve metabolizmayı hızlandırmak için önemli bir rol oynuyor.

20 günde 8 kilo verdiren Tarkan diyeti! 50’lik sanatçı 20’liklere taş çıkarıyor! 78’den 70’e bakın nasıl inmiş! 4 besinden...

Bu düzenli spor rutini, Tarkan'ın hızlı ve etkili kilo verme sürecine katkıda bulundu.

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