20 günde 8 kilo verdiren Tarkan diyeti! 50'lik sanatçı 20'liklere taş çıkarıyor! 78'den 70'e bakın nasıl inmiş! 4 besinden...
50 yaşındaki ünlü sanatçı fit formuyla büyük ilgi çekiyor. Tarkan, son dönemde sağlıklı yaşam ve formda kalmaya özen gösteren birçok kişinin ilgisini çekti. Tarkan, disiplinli bir diyet ve spor programıyla 20 günde 8 kilo vererek 78 kilodan 70 kiloya düşmeyi başardı. İşte Tarkan'ın zayıflama sırrı....
16.06.2023 11:49 - Son Güncelleme: 16.06.2023 12:17
Tarkan'ın kilo verme sürecinde uyguladığı yöntemler dikkat çekiyor. 20 günde 8 kilo vermeyi başarın Tarkan'ın sırrı ortaya çıktı. İşte Tarkan'ın mucize diyeti...
Öncelikle, un, şeker, margarin ve tatlı gibi besinlerden uzak durduğu biliniyor. Bu yiyecekleri diyetinden çıkaran Tarkan, vücuduna gereksiz kalori ve işlenmiş şeker alımını sınırladı.