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20 günde 12 kilo verdiren Safiye Soyman diyeti! 63'lük şarkıcı 57 kiloya düşme metodunu açıkladı! "Elma sirkesi ve zerdeçal ile..."

Sofiye Soyman'ın kısa sürede büyük kilo kaybını sağlayan dikkat çekici yöntemleri bulunuyor. Ünlü şarkıcı, 20 gün içinde 12 kilo vermeyi başardı ve bu süreçte izlediği metodları hayranlarıyla paylaştı. İşte, 57 kiloya düşen Soyman'ın sıra dışı kilo verme yöntemi...

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Giriş Tarihi 13 Haziran 2024, 10:24 Güncelleme 13 Haziran 2024, 10:24
20 günde 12 kilo verdiren Safiye Soyman diyeti! 63’lük şarkıcı 57 kiloya düşme metodunu açıkladı! Elma sirkesi ve zerdeçal ile... 1

Estetik değişimler yaşayan Soyman, fazla kilolarından kurtulmak için alışılmadık bir yönteme başvurdu. Kilo verme sürecinde, yalnızca kozmetik operasyonlar değil, aynı zamanda farklı diyet ve uygulamalar da onun dikkat çeken değişiminde büyük rol oynadı. Bu çarpıcı yöntemler, çevresindekilerin ilgisini çekti.

20 günde 12 kilo verdiren Safiye Soyman diyeti! 63’lük şarkıcı 57 kiloya düşme metodunu açıkladı! Elma sirkesi ve zerdeçal ile... 2

Soyman, mide detoksu yaparak açlık hissini büyük ölçüde azalttığını belirtti. "Artık çok daha az yiyorum ve bu sayede kilo verme hedefime ulaştım. Başlangıçta 67 kiloyken, şimdi 57 kiloyum," dedi.

20 günde 12 kilo verdiren Safiye Soyman diyeti! 63’lük şarkıcı 57 kiloya düşme metodunu açıkladı! Elma sirkesi ve zerdeçal ile... 3

Şarkıcı, operasyon korkusu nedeniyle, yüzüne yapılan botoks müdahalelerine benzer bir uygulamayla, midesinin iştah merkezine müdahale etmeyi tercih ettiğini açıkladı.

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