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Haberler Magazin 20 günde 10 kilo veren Safiye Soyman bakın nasıl zayıflamış! Ne diyet ne de spor! 62'lik Soyman 67'den 57'ye düştü! "30 yaş birden gençleşmiş..."

20 günde 10 kilo veren Safiye Soyman bakın nasıl zayıflamış! Ne diyet ne de spor! 62'lik Soyman 67'den 57'ye düştü! "30 yaş birden gençleşmiş..."

Yol arkadaşı Faik Öztürk'le birçok projede yer alan ve ilişkileriyle sık sık gündemde yer alan Safiye Soyman'ın kilo verme sırrı merak ediliyor. Seda Sayan'la olan yakınlığıyla da sosyal medyada oldukça konuşulan ünlü sanatçı 20 günde nasıl 10 kilo verdiğini açıkladı. Safiye Soymanın son halini görenler ise gözlerine inanamadı. Verdiği kilolarla gündeme gelen ünlü sanatçının zayıflama sırrı ortaya çıktı. Soyman ne sporla ne de diyetle uğraşmış. Nasıl zayıfladığını duyanlar inanamadı! İşte Safiye Soyman'ın kilo verme yöntemi...

takvim.com.tr
19.04.2023 14:31 - Son Güncelleme: 19.04.2023 14:37
20 günde 10 kilo veren Safiye Soyman bakın nasıl zayıflamış! Ne diyet ne de spor! 62’lik Soyman 67’den 57’ye düştü! 30 yaş birden gençleşmiş...

Safiye Soyman'ın kilo verme sırrı ortaya çıktı. Ünlü sanatçı bakın nasıl zayfılamış...

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20 günde 10 kilo veren Safiye Soyman bakın nasıl zayıflamış! Ne diyet ne de spor! 62’lik Soyman 67’den 57’ye düştü! 30 yaş birden gençleşmiş...

20 GÜNDE 10 KİLO VERDİ

20 günde 10 kilo veren Soyman: "Yeme isteğim kesildi. Yiyorsun ama yediklerinin 4'te birini. 67 kiloydum, 63'e düştüm." dedi.

20 günde 10 kilo veren Safiye Soyman bakın nasıl zayıflamış! Ne diyet ne de spor! 62’lik Soyman 67’den 57’ye düştü! 30 yaş birden gençleşmiş...

Safiye Soyman zayıflamak için mide botoksu yaptırdı.

20 günde 10 kilo veren Safiye Soyman bakın nasıl zayıflamış! Ne diyet ne de spor! 62’lik Soyman 67’den 57’ye düştü! 30 yaş birden gençleşmiş...

Ameliyat olmaktan korktuğu için bu yöntemi tercih eden Soyman "Midemin iştah merkezine yüzüme yapıldığı gibi botoks uygulandı." dedi.

20 günde 10 kilo veren Safiye Soyman bakın nasıl zayıflamış! Ne diyet ne de spor! 62’lik Soyman 67’den 57’ye düştü! 30 yaş birden gençleşmiş...

Soyman "Hedefim 55 kilo olmak. Hemen sonrasında da karın germe estetiği yaptıracağım" dedi.

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