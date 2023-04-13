2 yılda 35 kilo verdiren Zuhal Topal diyeti! Doğum kilolarını bunu yiyerek vermiş! 46 yaşında 58 kilo olmanın sırrını açıkladı! "1 tatlı kaşığı..."

HER GÜN 1 TATLI KAŞIĞI ÇÖREK OTU YAĞI

"Bunun yanında tabii benim de küçük sırlarım var. Mesela her gün 1 tatlı kaşığı çörek otu tüketiyorum. Yorgunluğumu alıyor, vücudu güçlendiriyor. Sizlere de öneririm' dedi.