2. kez hasımlığın kitabını yazacaklar! Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yeni transferi diziye altın çağını yaşatır!

atv ekranlarında yayınlandığı günden bu yana izlenme rekorları kıran Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin yeni bölümü izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Dizinin yeni bölümlerinde heyecan tavan yaparken yeni transfer heyecana neden oluyor. Diziye Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan katılan isimler dikkat çekmeye devam ediyor. EDHO'da Yaman Korkmaz karakteriyle çok sevilen ünlü oyuncu Engin Benli Ben Bu Cihana Sığmazam dizisindeki Tatavlalı karakteriyle izleyiciden yine tam not almayı başardı.