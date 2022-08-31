2. kez hamile Amine Gülşe'den karnı burnunda pozlar! Mesut Özil bebeğine ne isim koydu? Cinsiyeti belli oldu! 4 yıllık evli çifte babyshower sürprizi...
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'in yıldız oyuncusu Mesut Özil'in biricik eşi Amine Gülşe 2. kez hamile! Evlendikten sonra oyunculuğu bırakan Gülşe kendini eşi ve çocuklarına adadı. İkinci çocuklarını kucağına almaya hazırlanan çiftin heyecanı büyük. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan 29 yaşındaki eski oyuncunun karnı burnunda halleri dikkat çekti. Arkadaşlarının kendisine sürpriz babyshower hazırladığını belirten Gülşe'nin son hali çok konuşuldu.
31.08.2022 19:28 - Son Güncelleme: 31.08.2022 19:28
Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mesut Özil Süper Lig ekiplerinden Başakşehire transfer oldu. Kariyerinde hareketlenme olan ünlü futbolcu özel hayatıyla da şimdilerde heyecan üstüne heyecan yaşıyor. Amine Gülşe - Mesut Özil çifti ikinci çocuklarını kucağına almayı bekliyor.
Çiftin çocuklarının cinsiyeti belli oldu. Süper Lig ekiplerinden Başakşehr'de forma giyen Mesut Özil'in kızı olacak.