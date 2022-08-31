2. kez hamile Amine Gülşe'den karnı burnunda pozlar! Mesut Özil bebeğine ne isim koydu? Cinsiyeti belli oldu! 4 yıllık evli çifte babyshower sürprizi...

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mesut Özil Süper Lig ekiplerinden Başakşehire transfer oldu. Kariyerinde hareketlenme olan ünlü futbolcu özel hayatıyla da şimdilerde heyecan üstüne heyecan yaşıyor. Amine Gülşe - Mesut Özil çifti ikinci çocuklarını kucağına almayı bekliyor.