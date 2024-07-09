2 kez evlenmişti! 53'lük Sibel Can hakkında şaşırtan gerçek! Hakan Ural'ın 'yaşayan efsane' dediği Sibel Can'ın gerçek ismi...

Yıllarca sahnelerin en parlak yıldızlarından biri olarak kalmayı başaran Sibel Can, benzersiz sesi ve etkileyici sahne performanslarıyla milyonlarca hayranın kalbini fethetti. Ancak, Sibel Can'ın gerçek isminin ne olduğunu bilenler pek azdır. Ünlü isimlerin gerçek isimlerini öğrenmek her zaman ilgi çekici olmuştur. Özellikle de sanat dünyasında, sahne isimlerinin çoğu zaman gerçek kişiliğin ön plana çıktığı bir gerçektir. Peki Sibel Can'ın gerçek ismi ne? İşte merak edilen detaylar...