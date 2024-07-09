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2 kez evlenmişti! 53'lük Sibel Can hakkında şaşırtan gerçek! Hakan Ural'ın 'yaşayan efsane' dediği Sibel Can'ın gerçek ismi...

Yıllarca sahnelerin en parlak yıldızlarından biri olarak kalmayı başaran Sibel Can, benzersiz sesi ve etkileyici sahne performanslarıyla milyonlarca hayranın kalbini fethetti. Ancak, Sibel Can'ın gerçek isminin ne olduğunu bilenler pek azdır. Ünlü isimlerin gerçek isimlerini öğrenmek her zaman ilgi çekici olmuştur. Özellikle de sanat dünyasında, sahne isimlerinin çoğu zaman gerçek kişiliğin ön plana çıktığı bir gerçektir. Peki Sibel Can'ın gerçek ismi ne? İşte merak edilen detaylar...

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Giriş Tarihi 09 Temmuz 2024, 14:36 Güncelleme 09 Temmuz 2024, 14:36
2 kez evlenmişti! 53’lük Sibel Can hakkında şaşırtan gerçek! Hakan Ural’ın ’yaşayan efsane’ dediği Sibel Can’ın gerçek ismi... 1

Son zamanlarda magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Sibel Can, hem müzikal yeteneğiyle hem de zamanın etkisini hissettirmeyen güzelliğiyle dikkat çekmeye devam ediyor. Ancak Sibel Can ile ilgili ortaya çıkan bir gerçek, herkesi şaşkına çevirecek cinsten!

2 kez evlenmişti! 53’lük Sibel Can hakkında şaşırtan gerçek! Hakan Ural’ın ’yaşayan efsane’ dediği Sibel Can’ın gerçek ismi... 2

Uzun yıllardır sahnelerde boy gösteren Sibel Can'ın gerçek ismini duyunca herkesin ağzı açık kalacak.

2 kez evlenmişti! 53’lük Sibel Can hakkında şaşırtan gerçek! Hakan Ural’ın ’yaşayan efsane’ dediği Sibel Can’ın gerçek ismi... 3

Meğer bunca zaman Sibel Can'ı gerçek adı yerine sahne adıyla tanımışız.

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