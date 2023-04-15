2 haftada 9, 5 haftada 20 kilo verdiren İrem Derici diyeti! 3 yöntemle bir deri bir kemik kaldı! İşte 20’li yaşlara döndüren zayıflama sırrı!

2 haftada 9, 5 haftada 20 kilo verdiren İrem Derici diyeti! 3 yöntemle bir deri bir kemik kaldı. İrem Derici kilo vermeye devam ediyor. Son dönemde verdiği kilolarla dikkati çeken Derici, sosyal medya hesabından bu yöndeki haberlere tepki gösterdi. Vaktinin büyük bir çoğunluğunu spor salonlarında geçiren ve son haliyle görenleri şaşırtan güzel popçu bir dönem 50 kiloya kadar düşmesiyle gündeme gelmişti. Ünlü şarkıcının sır gibi sakladığı formül ortaya çıktı. İşte 20'li yaşlara döndüren zayıflama sırrı!