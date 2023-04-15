2 haftada 9, 5 haftada 20 kilo verdiren İrem Derici diyeti! 3 yöntemle bir deri bir kemik kaldı! İşte 20'li yaşlara döndüren zayıflama sırrı!
Ünlü şarkıcı İrem Derici hızlı bir şekilde kilo vermesiyle magazin dünyasında adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda aşırı kilo kaybı yüzünden hastanede tedavi gördüğü dahil iddia edilen ünlü şarkıcı özellikle günde 2,5 litre su tüketmeye özen gösterdiğini söylüyor. Verdiği kilolarla sık sık gündeme gelen İrem Derici katıldığı bir televizyon programında kilo vermesinin sırrı olarak o formülü işaret etmişti.
2 haftada 9, 5 haftada 20 kilo verdiren İrem Derici diyeti! 3 yöntemle bir deri bir kemik kaldı. İrem Derici kilo vermeye devam ediyor. Son dönemde verdiği kilolarla dikkati çeken Derici, sosyal medya hesabından bu yöndeki haberlere tepki gösterdi. Vaktinin büyük bir çoğunluğunu spor salonlarında geçiren ve son haliyle görenleri şaşırtan güzel popçu bir dönem 50 kiloya kadar düşmesiyle gündeme gelmişti. Ünlü şarkıcının sır gibi sakladığı formül ortaya çıktı. İşte 20'li yaşlara döndüren zayıflama sırrı!
Kilo vermek için aç kalmayı göze alan İrem Derici, gün içerisinde acıktıkça kuru kayısı ve çiğ badem yediğini, bu sayede kaybettiği enerjiyi geri kazandığını söylüyor.
2 HAFTADA 9, 5 HAFTADA 20 KİLO VERDİ
Uyguladığı bu yöntemle ilk 2 haftada 9, devam eden günlerde ise 20 kilo veren şarkıcı aynadaki görüntüsünün aç kalmaya değdiği konusunda ısrarcı.