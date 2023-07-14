2 haftada 7 kilo verdiren Ebru Gündeş diyeti! 48'lik sanatçı 60'tan 53'e düştü! "Sadece makarnayla..."
Ebru Gündeş'in zayıflama derdi ortaya çıktı. Dikkatsiz beslenince kilo alan Ebru Gündeş nasıl kilo verdiğini açıkladı. Ebru Gündeş konuyla ilgili zayıflama sırrını açıkladı. Makarna ile zayıfladığını açıklayan ünlü sanatçı duyanları şoke etti. İşte Ebru Gündeş'in 15 günde 7 kilo verdiren sırrı...
14.07.2023 10:25 - Son Güncelleme: 14.07.2023 10:25
Usta sanatçı Ebru Gündeş'in son zamanlardaki fit hali büyük beğeni topluyor. 48'lik sanatçının 60 kiloyu nasıl vereceği merak ediliyor. İşte Ebru Gündeş'in 15 günde 7 kilo verdiren Ebru Gündeş diyeti...
ZAYIFLAMA SIRRI MAKARNA
Ebru Gündeş, kendisine 15 günde 5 kilo verdiren mucize diyetin sırrının 'makarna' da olduğunu söylüyor.