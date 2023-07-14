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2 haftada 7 kilo verdiren Ebru Gündeş diyeti! 48'lik sanatçı 60'tan 53'e düştü! "Sadece makarnayla..."

Ebru Gündeş'in zayıflama derdi ortaya çıktı. Dikkatsiz beslenince kilo alan Ebru Gündeş nasıl kilo verdiğini açıkladı. Ebru Gündeş konuyla ilgili zayıflama sırrını açıkladı. Makarna ile zayıfladığını açıklayan ünlü sanatçı duyanları şoke etti. İşte Ebru Gündeş'in 15 günde 7 kilo verdiren sırrı...

takvim.com.tr
14.07.2023 10:25 - Son Güncelleme: 14.07.2023 10:25
2 haftada 7 kilo verdiren Ebru Gündeş diyeti! 48’lik sanatçı 60’tan 53’e düştü! Sadece makarnayla...

Usta sanatçı Ebru Gündeş'in son zamanlardaki fit hali büyük beğeni topluyor. 48'lik sanatçının 60 kiloyu nasıl vereceği merak ediliyor. İşte Ebru Gündeş'in 15 günde 7 kilo verdiren Ebru Gündeş diyeti...

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2 haftada 7 kilo verdiren Ebru Gündeş diyeti! 48’lik sanatçı 60’tan 53’e düştü! Sadece makarnayla...

"ARTIK 53 KİLOYUM"

"Diyet , rejim yaptım artık 53 kiloyum... Daha önce 59-60 kiloydum... Balonu indirdim!.."

2 haftada 7 kilo verdiren Ebru Gündeş diyeti! 48’lik sanatçı 60’tan 53’e düştü! Sadece makarnayla...

ZAYIFLAMA SIRRI MAKARNA

Ebru Gündeş, kendisine 15 günde 5 kilo verdiren mucize diyetin sırrının 'makarna' da olduğunu söylüyor.

2 haftada 7 kilo verdiren Ebru Gündeş diyeti! 48’lik sanatçı 60’tan 53’e düştü! Sadece makarnayla...

Gündeş zayıflama sırrını şu şekilde açıkladı:

2 haftada 7 kilo verdiren Ebru Gündeş diyeti! 48’lik sanatçı 60’tan 53’e düştü! Sadece makarnayla...

MAKARNAYI SOFRAMDAN EKSİK ETMEDİM

"Belki şaşıracaksınız ama öğle ve akşam yemeklerinde makarnayı soframdan eksik etmedim. Ancak yağsız ve tutsuz olması şartıyla. "

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