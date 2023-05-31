2 gün önce evliliği biten Arzum Onan'dan boşanma sonrası ilk paylaşım! Adliye'den el ele çıktığı Mehmet Aslantuğ vazgeçmişti!
27 yıllık evliliklerini bitiren Arzum Onan Mehmet Aslantuğ çifti son hamleleriyle gündeme geldi. 29 Mayıs'ta Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde görülen davada tek celsede boşanan ikili sosyal medya hesaplarından peş peşe paylaşımlar yaptı. Önce Mehmet Aslantuğ sonra Arzum Onan paylaştı. Aslantuğ bir önceki gün 2 güne kadar evli olduğu Arzum Onan ile olan eski fotoğraflarını kolajlayarak bir video oluşturdu ve videoyu sosyal medya hesabından arka fonda çalan bir müzikle yayınladı. Arzum Onan'ın tepkisi merak edilirken beklenen paylaşım geldi. Öte yandan Aslantuğ beklenmedik bir hareket yaparak herkesi şaşırttı. İşte detaylar...
31.05.2023 23:30 - Son Güncelleme: 31.05.2023 23:55
2 gün önce evliliği biten Arzum Onan'dan boşanma sonrası ilk paylaşım! Adliye'den el ele çıktığı Mehmet Aslantuğ vazgeçmişti!
Can Aslantuğ adında bir çocukları bulunan Arzum Onan Mehmet Aslantuğ çifti 27 yıllık evliliklerini 29 Mayıs'ta sonladırdı.
1996'da nikâh masasına oturan, 'Örnek çift' olarak gösterilen Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan, geçtiğimiz pazartesi günü Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmaya el ele geldi.
"Boşanma davanıza el ele geldiniz" ifadelerini kullanması üzerine Arzum Onan, "Arkadaşlar çok hassas bir konu" demişti.