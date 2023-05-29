2 defa ayrılığın eşiğinden dönen Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu bakın nasıl tanışmış! 'Bu ilişki buralara kadar gelemeyebilirdi'
Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu çifti magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. 7 yıllık evli olan çift basında 2 kez ihanet iddiaları ile gündeme gelmişti. Son olarak Kadir Doğulu'nun eski dizisindeki partneri Serra Aktürk ile birlikte olduğu hatta ikilinin imam nikahı kıydığı iddia edilmişti. Ardından da Doğulu'nun bir mekanda sarışın bir kadınla yakılaştığı görüntüler ortaya çıkmıştı. Ünlü çiftin ayrılacakları konuşulurken Neslihan Atagül kocasının arkadasında durmuş ve ayrılmayacaklarını açıklamıştı. Söylenenlere kulak asmayan çift Bakü'ye giderek aşk bile tazelemişti. Bakın Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu tanışmış! Meğer...
2 defa ayrılığın eşiğinden dönen Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu bakın nasıl tanışmış! 'Bu ilişki buralara kadar gelemeyebilirdi...'
OYUNCU ÇİFTİN AŞKLARI BÖYLE BAŞLAMIŞ!
Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu çifti magazin gündeminden düşmüyor. Kadir Doğulu'nun 2 kez eşini aldattığı iddia edilmişti.
Geçtiğimiz günlerde İzmir'de farklı kadınlarla sarmaş dolaş görüntüleri ortaya çıkan Kadir Doğulu'nun o görüntüleri herkesi şoke etmişti. İddiaları kesin bir dille yalanlayan oyuncu, "O gün o kadıncağız dışında 80 kişiyle konuştum. Müşkülü olanı dinlerim" demişti.
Verdiği bir röportajda nasıl tanıştıklarını anlatan çift sorulan sorulara şöyle yanı verdi...
Sosyal medyada çeşitli videolarda Kadir'in ciddi ve uzun konuşmalarına denk geliyorum. Evde de öyle mi?
Kadir: (Gülüyor) Bu piyasanın yarattığı bir algı. Aslında bizim nüktedan taraflarımız çok fazla. Birbirimizden hiçbir halimizi saklamıyoruz. Bu da bir komedi çıkarıyor ortaya. Biz bu kadar komik bakış açısıyla devam edemiyor olsaydık bu ilişki buralara kadar gelemeyebilirdi. O sebeple insanların bizde gördüğü ciddiyetin içinde de aslında saf bir nüktedanlık, komiklik var.
Neslihan Atagül Doğulu: Bir de insanlara bir kolaj veriliyor, onu değerlendiriyorlar. Kadir Doğulu: Evet. Aynı zamanda o kamera ve mikrofon halka açılan bir pencere benim için. Yaşadıklarımı içlerinden biri olarak yansıtmaya çalışıyorum. Bir hata yaptıysam ya da bir şeyi becerdiysem bunun üzerine ciddi bir konuşma yapma isteğim olabiliyor. Çünkü belki yıllar sonra biri bir fikri, bir konuyu araştırırken karşılarına bunlar çıkar.