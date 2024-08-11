2 çocuk annesi Yeşim Salkım'ın küçük kızına bakın! Hakan Eratik ile evliliğinden dünyaya gelen Meryem Ada koca kız oldu! 'Tıpkı babası'

Ünlü sanatçı Yeşim Salkım, son olarak Aldatmak dizisinde canlandırdığı Zennure karakteriyle izleyicilerin beğenisini kazanmıştı. Şu sıralar Bodrum'da tatilin tadını çıkaran 54 yaşındaki Salkım, kızı Meryem Ada ile keyifli anlar yaşıyor. Hakan Eratik ile olan evliliğinden dünyaya gelen 13 yaşındaki Meryem Ada, babası Eratik'e olan benzerliğiyle dikkat çekiyor. Tatilde objektiflere yansıyan bu anlarda, Yeşim Salkım ve kızı Ada'nın neşeli halleri gözlerden kaçmadı. Anne-kızın samimi ve eğlenceli tavırları, çevredekilerin ilgisini çekti. İşte Yeşim Salkım ve kızı Meryem Ada'nın tatil kareleri...
Şarkıcı ve oyuncu Yeşim Salkım, Bodrum'da kızı Meryem Ada ile birlikte tatilin keyfini çıkarıyor. Hakan Eratik ile olan evliliğinden dünyaya gelen 13 yaşındaki Meryem Ada, annesiyle birlikte deniz ve güneşin tadını doyasıya yaşıyor.
Tatilde eğlenceli anlar yaşayan anne, kızın keyifli halleri görüntülendi.
Ünlüler dünyasında bir dönem adından sıkça söz ettiren Yeşim Salkım, 13 yaşındaki kızı Meryem Ada ile önceki gün Bodrum Gündoğan'da bir beach'de görüntülendi.