2 çocuk annesi Yasemin Özilhan'ın süper lüks villasına bakın! 2'si 1 arada: Hem estetik hem komforlu! 13 yıllık eşi İzzet Özilhan ile aşk yuvası...

Fit görüntüsü ve şıklığıyla her zaman adından söz ettiren sosyetik güzel Yasemin Özilhan, göz alıcı yaşam tarzıyla da merak uyandırıyor. Eşi İzzet Özilhan ve kızları Emine, Ela ile birlikte Boğaz'a nazır lüks bir villada yaşayan Özilhan, spor tutkusunu evine taşımış. Formunu düzenli egzersize borçlu olan çift, villalarının alt katını tam donanımlı bir spor salonuna dönüştürmüş. 39 yaşındaki eski oyuncu ve stil ikonunun hayatında en çok merak uyandıran konulardan biri de şüphesiz ki yaşadığı ev. Süper lüks villası, hem estetik zevkinin hem de konforlu bir yaşam arayışının bir yansıması olarak dikkat çekiyor.