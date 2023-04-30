2 çocuk annesi Sinem Kobal hakkındaki o haber heyecanlandırdı! Kenan İmirzalıoğlu dayanamadı söyledi: ’’Yakında...’’ 77 milyon TL’lik evlerinde...

2 çocuk annesi Sinem Kobal'dan haber var! 35 yaşındaki oyuncu, 2016 yılında meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile dünyaevine girmişti. Evlendikten sonra sektörden elini ayağını çeken güzel oyuncu şimdilerde eşi ve çocukları ile meşgul. İmirzalıoğlu, Kobal hakkında yeni müjdeyi açıkladı.