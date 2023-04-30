2 çocuk annesi Sinem Kobal hakkındaki o haber heyecanlandırdı! Kenan İmirzalıoğlu dayanamadı söyledi: ''Yakında...'' 77 milyon TL'lik evlerinde...
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının ünlü sunucusu Kenan İmirzalıoğlu söyledikleriyle heyecanlandırdı. 2020 yılında ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşayan çift ilk çocuklarına Lalin, ikinci çocuklarına da Leyla adını verdi. Çiftin, ailesi ve çalışanlarının rahat edebilmesi için yeni ev aldıkları ve yuvalarına 4 milyon dolar (77 milyon TL) ödedikleri iddia edilmişti. Yakışıklı sunucu konuya ilişkin açıklama yapmazken, eşi hakkında söyledikleriyle hayranlarını sevindirdi. ''Yakında...'' İşte detaylar...
30.04.2023 16:34 - Son Güncelleme: 30.04.2023 16:34
2 çocuk annesi Sinem Kobal'dan haber var! 35 yaşındaki oyuncu, 2016 yılında meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile dünyaevine girmişti. Evlendikten sonra sektörden elini ayağını çeken güzel oyuncu şimdilerde eşi ve çocukları ile meşgul. İmirzalıoğlu, Kobal hakkında yeni müjdeyi açıkladı.
"YAZ AYLARINDAN SONRA DEĞERLENDİRECEĞİM"
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kenan İmirzalıoğlu, kendisine bazı tekliflerin geldiği aktardı. Oyunculuk kariyerine ara veren oyuncu, yaz aylarından sonra projeleri değerlendireceğini ilan etti.