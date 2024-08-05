2 çocuk annesi Özgü Namal’ın sır gibi sakladığı kızı ve oğlu ortaya çıktı! Kızıl Goncalar'ın Meryem'iydi...“Oğlan hık demiş..."

Türk televizyonunun sevilen oyuncularından Özgü Namal, Kurtlar Vadisi, Merhamet ve Hanımın Çiftliği gibi birçok popüler dizideki performanslarıyla tanınıyor. Şimdilerde Özcan Deniz ile birlikte kamera karşısına geçen ünlü oyuncunun hayatı ve ailesi merak konusu oldu. Özellikle 2020 yılında eşi Serdar Oral'ın vefatıyla sarsılan Namal'ın çocukları ise magazin dünyasında büyük ilgi çekiyor.