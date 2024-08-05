2 çocuk annesi Özgü Namal’ın sır gibi sakladığı kızı ve oğlu ortaya çıktı! Kızıl Goncalar'ın Meryem'iydi...“Oğlan hık demiş..."

Türk televizyonunun sevilen oyuncularından Özgü Namal, Kurtlar Vadisi, Merhamet ve Hanımın Çiftliği gibi birçok popüler dizideki performanslarıyla tanınıyor. Şimdilerde Özcan Deniz ile birlikte kamera karşısına geçen ünlü oyuncunun hayatı ve ailesi merak konusu oldu. Özellikle 2020 yılında eşi Serdar Oral'ın vefatıyla sarsılan Namal'ın çocukları ise magazin dünyasında büyük ilgi çekiyor.
İki çocuk annesi olan Özgü Namal, çocuklarını gözlerden uzak tutmayı tercih etse de, son zamanlarda sosyal medyada çocuklarına dair bazı fotoğraflar paylaşıldı. Bu fotoğraflar kısa sürede büyük ilgi gördü ve Namal'ın çocukları hakkında övgü dolu yorumlar yapıldı.
ÖZGÜ NAMAL KİMDİR?
Tam adı Melahat Özgü Nama olan ünlü isim, henüz 14 yaşındayken Enis Fosforoğlu Tiyatrosu'nda oyunculuk kariyerine adım attı.
1997 yılında profesyonel olarak Masal Gerçek Tiyatrosu'nda çocuk oyunlarıyla tiyatro oyunculuğuna başlayan Namal, Kurtlar Vadisi adlı dizide canlandırdığı Elif Eylül karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.