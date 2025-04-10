2 çocuk annesi 40 yaşında 40 kilo verdi! Hiç bu kadar kolay anlatılmadı! İşte Crystel’in yöntemi

40 yaşındaki anne Crystel Saturday'in zayıflama öyküsü, üzerinden yıllar geçmesine rağmen gündem olmaya devam ediyor. Crystel, basit ama sürdürülebilir yöntemlerle kısa sürede yaklaşık 40 kilo verdiğini söylüyor.

ABD'de yaşayan ve iki çocuk annesi olan Crystel Saturday, birkaç basit ama etkili yaşam tarzı değişikliğiyle tam 40 kilo vermeyi başardı. 40 yaşındaki Crystel, uzun yıllar boyunca fazla kilolarıyla mücadele ettiğini ve bu durumu kader olarak kabullendiğini ifade etti. Ancak bir dönüm noktası yaşadıktan sonra, hayatını tamamen değiştirmeye karar verdi.

"Hayatım boyunca kilolu olacağımı düşünüyordum ama bir anda kafamda bir şeyler dank etti," diyen Crystel, motivasyonunun aniden arttığını ve yeni bir yola girdiğini söyledi.

🍽 KALORİ TAKİBİ VE ŞEKER SINIRI Crystel'in kilo verme sürecindeki en kritik adımlardan biri kalori takibi oldu. Ne yediğini ve ne kadar yediğini takip etmek, farkındalık yaratarak daha sağlıklı seçimler yapmasına olanak sağladı. Bunun yanı sıra, günlük ilave şeker tüketimini 30 gramla sınırlamak da etkili oldu. Bu sayede, vücudunun daha dengeli bir metabolik yapıya kavuştuğunu belirtti.