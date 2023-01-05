2. çocuğuna hamile Hazal Kaya'dan karnı burnunda poz! Siyahlar içinde paylaştı! İlk yorum Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'den geldi: ''Canlar...''
İkinci çocuklarını kucaklarına almayı bekleyen Hazal Kaya ve Ali Atay çiftinin heyecanlı bekleyişi sürüyor. Güzel oyuncu Hazal Kaya çocuğunun cinsiyetini açıklamış ve bir kız evlat beklediklerini müjdelemişti. 8 aylık hamile olan Kaya sosyal medya hesabından karnı burnunda pozunu paylaştı. Ünlü isimlerden yorum ve beğeni yağarken bir yorum da Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'den geldi. Dizer de geçtiğimiz Nisan ayında Kurt Efe'yi dünyaya getirmişti. İşte Siyahlar içinde paylaşan Hazal Kaya'nın sosyal meydayı sallayan o pozu ve Başak Dizer'in yorumu...
05.01.2023 23:37 - Son Güncelleme: 05.01.2023 23:37
SÜREYYA'YI KUCAKLARINA ALMAYI BEKLİYORLAR!
8 aylık hamile Hazal Kaya'dan yeni paylaşım geldi. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan ünlü oyuncu son halini paylaştı, yorum yağmuruna tutuldu.
İLK YORUM BAŞAK DİZER'DEN
Yakın zamanda ilk çocuklarını kucaklarına almanın mutluluğunu yaşayan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti de Hazal Kaya'yı yalnız bırakmadı. Başak Dizer, arkadaşı Hazal Kaya'nın karnı burnunda pozuna 'Canlar❤️❤️❤️🤲🏻🤲🏻🤲🏻' yorumunda bulundu.
Oyuncu çift Hazal Kaya ile Ali Atay, 2019 yılında hayatlarını birleştirdi. Ünlü çift, mutlu evliliklerini aynı yıl oğulları Fikret Ali'yi kucaklarına alarak taçlandırdı.