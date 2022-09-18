2 çocuğun babası Alişan’ı kalplere boğdu! Buse Varol ’Kocam’ diyor başka bir şey demiyor! Eşi için ’’Eğer yapsaydı benim karım olamazdı’’ demişti!

2018 yılında dünyaevine giren Alişan ve Buse Varol şimdilerde çocukları Burak ve Eliz ile mutlu aile saadeti yaşıyor. 46 yaşındaki Alişan, ağabeyi Selçuk Tektaş'ın vefatının ardından zor günler yaşamıştı. Eşi ile boşanma noktasına geldiği iddia edilen ünlü türkücü her fırsatta iddialar yalanlamış ve Varol'un en büyük destekçisi olduğunu dile getirmişti. Ünlü çift sosyal medyaya da sık sık aşk dolu paylaşımlar yapıyor.