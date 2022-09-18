2 çocuğun babası Alişan'ı kalplere boğdu! Buse Varol 'Kocam' diyor başka bir şey demiyor! Eşi için ''Eğer yapsaydı benim karım olamazdı'' demişti!
Alişan ve Buse Varol çiftinin mutlu evlilikleri devam ederken sosyal medya paylaşımları sık sık gündeme geliyor. Yazı 2 çocuğuyla birlikte geçiren ünlü türkücü geçtiğimiz günlerde okula başlayan yeğenleri ile paylaşım yaptı. Ağabeyi Selçuk Tektaş'ı 2020 yılında koronavirüsten kaybeden Alişan, yeğenlerini çocuklarından ayırt etmiyor. Buse Varol da eşine sonuna kadar destek çıkıyor. Türkücünün her paylaşımına kalp emojileri koyan Varol, sık sık aşkını belli ediyor. İşte sosyal medyayı sallayan o paylaşımlar ve Buse Varol'un yorumları...
2018 yılında dünyaevine giren Alişan ve Buse Varol şimdilerde çocukları Burak ve Eliz ile mutlu aile saadeti yaşıyor. 46 yaşındaki Alişan, ağabeyi Selçuk Tektaş'ın vefatının ardından zor günler yaşamıştı. Eşi ile boşanma noktasına geldiği iddia edilen ünlü türkücü her fırsatta iddialar yalanlamış ve Varol'un en büyük destekçisi olduğunu dile getirmişti. Ünlü çift sosyal medyaya da sık sık aşk dolu paylaşımlar yapıyor.
Tozlu Yollar, Arka Sokaklar gibi bir çok ünlü yapımda yer alan Buse Varol, Dostlar Mahallesi dizisinin setinde Alişan ile tanıştı ve ikili 2018 yılında görkemli bir düğünle evlendi. Varol, çocukları Burak'ı 2019'da, Eliz'i de 2021 yılında dünyaya getirdi.
KARDEŞİNİ KAYBETTİ
Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, 2020 yılında Koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Selçuk Tektaş'ın ölümü Alişan ile Buse Varol'un evliliğini sekteye uğrattı.
Alişan'ın vaktinin çoğunu yeğenleri ile geçirmesinin Buse Varol'u kızdırdığı, çiftin arasının bu nedenle açıldığı iddia edildi.
AİLE İLE KUTLAMA
Eliz'in 1 yaş doğum gününde Alişan ile Buse Varol arasındaki kriz iyiden iyiye ayyuka çıktı.
Alişan partiye katılmak yerine kızının yeni yaşını annesinin evinde yeğenleri ve yengesi ile birlikte kutladı.