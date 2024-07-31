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2 ayda 8 kilo verdiren İzzet Yıldızhan diyeti; 61'lik türkücü 'yumurta' diyetiyle göbek yağlarını eritti! 'Her sabah 2 adet...'

Türk müziğinin güçlü sesi İzzet Yıldızhan, son dönemde verdiği kilolarla gündemde. Sadece 2 ay gibi kısa bir sürede 8 kilo vererek adeta bambaşka birine dönüşen ünlü şarkıcı, sevenlerini şaşırtmaya devam ediyor. Peki, Yıldızhan'ı bu kadar kısa sürede iğne ipliğe döndüren diyetin sırrı ne? İşte merak edilen formül...

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Giriş Tarihi 31 Temmuz 2024, 11:48 Güncelleme 31 Temmuz 2024, 11:48
2 ayda 8 kilo verdiren İzzet Yıldızhan diyeti; 61’lik türkücü ’yumurta’ diyetiyle göbek yağlarını eritti! ’Her sabah 2 adet...’ 1

9 çocuk babası olmasına rağmen gençlere taş çıkartan bir fiziğe sahip olan İzzet Yıldızhan, son dönemde verdiği kilolarla adından söz ettiriyor. 60 yaşındaki ünlü türkücü, sadece 2 ay gibi kısa bir sürede tam 8 kilo vererek herkesi şaşırttı. Peki, Yıldızhan'ı bu kadar hızlı ve sağlıklı bir şekilde zayıflatan diyetin sırrı ne?

2 ayda 8 kilo verdiren İzzet Yıldızhan diyeti; 61’lik türkücü ’yumurta’ diyetiyle göbek yağlarını eritti! ’Her sabah 2 adet...’ 2

2 AYDA MUM GİBİ OLDU

Şimdilerde bir çok ünlü isim verdiği kilolar ile gündeme geliyor. Bu kez güzel bir haber de İzzet Yıldızhan'dan geldi. 2 ayda tam 8 kilo verdiğini açıklayan Yıldızhan sırrını da verdi.

2 ayda 8 kilo verdiren İzzet Yıldızhan diyeti; 61’lik türkücü ’yumurta’ diyetiyle göbek yağlarını eritti! ’Her sabah 2 adet...’ 3

İşte diyet arayanlara Yıldızhan tavsiyesi…

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