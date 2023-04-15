2 ayda 7 kilo verdiren İclal Aydın diyeti! 51'lik oyuncu bakın nasıl sırım gibi olmuş! "Artık kilo veremem diyordum..."
Verdiği kilolarla gündeme geliyor. Verdiği pozlarla gündeme gelen ünlü oyuncunun zayıflama sırrını sizler için derledik. 2 ay içerisinde 7 kilo veren Aydın bakın hangi yöntemi kullanmış! O Hayat Benim, Ege'nin Hamsisi, Üç Kız Kardeş gibi yapımlarda yer alan İclal Aydın kimsenin bilmediği bir teknikle mum gibi erimiş! İşte İclal Aydın'ın kilo verme sırrı...
15.04.2023 19:37 - Son Güncelleme: 15.04.2023 19:37
Kilolu fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından İclal Aydın'ın kilo verme sırrı takipçileri tarafından merak ediliyor. Ünlü oyuncu bakın nasıl zayıflamış! İşte İclal Aydın'ın 7 kilo verdiren diyeti...
İclal Aydın nasıl zayıfladığı üzerine gelen sorulara şu şekilde cevap verdi;
"Ben artık bir daha kilo veremem, hayat böyle de olur" diyordum. Ama sevgili Özlen "Bir kez daha denesen ne olur ki?" Diye sordu bir gün. Doğru ya. Ne olurdu? Sevgili dostum Serdar Bora Bayraktaroğlu da beni bu sürece hazırladı. İnsanın karşısında yargılayanlar değil de yanında destekleyenleri olunca her şey ne kadar da kolay ve güzel gidiyor."