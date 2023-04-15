RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin 2 ayda 7 kilo verdiren İclal Aydın diyeti! 51'lik oyuncu bakın nasıl sırım gibi olmuş! "Artık kilo veremem diyordum..."

2 ayda 7 kilo verdiren İclal Aydın diyeti! 51'lik oyuncu bakın nasıl sırım gibi olmuş! "Artık kilo veremem diyordum..."

Verdiği kilolarla gündeme geliyor. Verdiği pozlarla gündeme gelen ünlü oyuncunun zayıflama sırrını sizler için derledik. 2 ay içerisinde 7 kilo veren Aydın bakın hangi yöntemi kullanmış! O Hayat Benim, Ege'nin Hamsisi, Üç Kız Kardeş gibi yapımlarda yer alan İclal Aydın kimsenin bilmediği bir teknikle mum gibi erimiş! İşte İclal Aydın'ın kilo verme sırrı...

takvim.com.tr
15.04.2023 19:37 - Son Güncelleme: 15.04.2023 19:37
2 ayda 7 kilo verdiren İclal Aydın diyeti! 51’lik oyuncu bakın nasıl sırım gibi olmuş! Artık kilo veremem diyordum...

Kilolu fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından İclal Aydın'ın kilo verme sırrı takipçileri tarafından merak ediliyor. Ünlü oyuncu bakın nasıl zayıflamış! İşte İclal Aydın'ın 7 kilo verdiren diyeti...

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2 ayda 7 kilo verdiren İclal Aydın diyeti! 51’lik oyuncu bakın nasıl sırım gibi olmuş! Artık kilo veremem diyordum...

İclal Aydın nasıl zayıfladığı üzerine gelen sorulara şu şekilde cevap verdi;

"Ben artık bir daha kilo veremem, hayat böyle de olur" diyordum. Ama sevgili Özlen "Bir kez daha denesen ne olur ki?" Diye sordu bir gün. Doğru ya. Ne olurdu? Sevgili dostum Serdar Bora Bayraktaroğlu da beni bu sürece hazırladı. İnsanın karşısında yargılayanlar değil de yanında destekleyenleri olunca her şey ne kadar da kolay ve güzel gidiyor."

2 ayda 7 kilo verdiren İclal Aydın diyeti! 51’lik oyuncu bakın nasıl sırım gibi olmuş! Artık kilo veremem diyordum...

"Tiroid ve şekerimi 6 yıldır takip eden doktorum Dr.Faruk Ergönen bütün ilaçlarımızı bırakacak kadar iyi bir noktaya geldiğimizi söyledi. Sadece kilolarım değil, hastalıklarım da gitmiş. Beden yaşım gençleşmiş. Önümüzde daha 6 haftalık hedefimiz var. Bir de o zamana bakalım."

2 ayda 7 kilo verdiren İclal Aydın diyeti! 51’lik oyuncu bakın nasıl sırım gibi olmuş! Artık kilo veremem diyordum...

İŞTE ZAYIFLAMA SIRRI

Vücudu 15 dakikada 15 haftalık spor yaptığına ikna eden iki aletten söz ediyorum. Şaka değil.

2 ayda 7 kilo verdiren İclal Aydın diyeti! 51’lik oyuncu bakın nasıl sırım gibi olmuş! Artık kilo veremem diyordum...

HER GÜN 6 KM YÜRÜMÜŞ!

"Ben diyetimi yaparken günde 6 km yürüdüm. Fakat cuteraid ve cuteraflexi sayesinde kaslar aşırı biçimli güçlendiği için bu zayıflama süreci hızlı ve çok başarılı geçti."

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