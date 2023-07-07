2 ayda 20 kilo verdiren Arda Kural diyeti! Emret Konutanım'ın Posta Ferit'iydi! İşte böyle zayıflamış! "Eski Arda olabilmek için..."

"Sarp Levendoğlu ile yıldızımız hiç barışmadı. Sarp bana göre aykırı bir tip. Çok rahat davranan bir insan. Kişisel sınırları ihlal etmemek gerekiyor. Çok rahat davranmaya kalktılar. Sınırlarımı ihlal edecek şekilde çok rahat konuştular. Sarp yapımcının yeğeniydi. 'Sen sus şimdi' gibi bir tavırla ezmeye çalışırmış gibi davranışlar falan sergiledi.