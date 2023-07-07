2 ayda 20 kilo verdiren Arda Kural diyeti! Emret Konutanım'ın Posta Ferit'iydi! İşte böyle zayıflamış! "Eski Arda olabilmek için..."
Emret Konutanım'ın Posta Ferit'i Arda Kural son haliyle gündeme bomba gibi düştü. Psikoz teşhisi konulmasının ardından uzun yıllar hastalıkla mücadele eden oyuncu, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi görmüştü. Eski günlerine dönmeye çalışan 49 yaşındaki ünlü ismin Instagram paylaşımları da epey popüler olmaya başladı. "Eski Arda olabilmek için elimden geleni yapıyorum. Sosyal medyada gelen mesajlar en büyük motivasyonum" diyen Arda Kural'ın zayıf halini görenler yorum yağdırdı. İşte detaylar...
Emret Komutanım, Lise Defteri, Eyvah Kızım Büyüdü gibi bir çok yapımda rol alan Arda Kural şimdilerde verdiği kilolarla ilgi görüyor. Bir dönem psikolojik sorunlar yaşayan oyuncu sıkıntılı günleri geride bırakarak tam 20 kilo birden verdi. Kural yeni haline ilişkin de açıklama yaptı. İşte 2 ayda 20 kilo veren Arda Kural'ın zayıflama sırrı...
Arda Kural'ın değişimi sosyal medyayı salladı. Ekranlara yeniden dönmek için çalışan oyuncu sıkı bir diyetle iki ayda yaklaşık 20 kilo verdi.
Arda Kural sessizliğini, katıldığı bir programda bozdu.
"KENDİMİ DEĞİŞTİRDİM"
"Uzun bir süre kendimi bırakmıştım. İki yıldır kendime çok iyi bakıyorum. Düşüncelerimi değil; kendimi değiştirince düşüncelerim de değişti. Psikolojik rahatsızlığı olan kişilere de tavsiyem bu." diyen Arda Kural; yıllar önce 'Emret Komutanım' dizisinde birlikte rol aldığı Sarp Levendoğlu ile hiç anlaşamadıklarını ifade ederek ekledi:
"Sarp Levendoğlu ile yıldızımız hiç barışmadı. Sarp bana göre aykırı bir tip. Çok rahat davranan bir insan. Kişisel sınırları ihlal etmemek gerekiyor. Çok rahat davranmaya kalktılar. Sınırlarımı ihlal edecek şekilde çok rahat konuştular. Sarp yapımcının yeğeniydi. 'Sen sus şimdi' gibi bir tavırla ezmeye çalışırmış gibi davranışlar falan sergiledi.