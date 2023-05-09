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Haberler Magazin 2 ayda 10 kilo verdiren Petek Dinçöz diyeti! Mum gibi eritecek tüyolarını tek tek açıkladı! İşte 71'den 61'e düşme sırrı

2 ayda 10 kilo verdiren Petek Dinçöz diyeti! Mum gibi eritecek tüyolarını tek tek açıkladı! İşte 71'den 61'e düşme sırrı

Petek Dinçöz katıldığı bir sabah programında sağlıklı kilo verme sürecini anlattı. Her sabah düzenli olarak 8 kilometre yürüdüğünü belirten ünlü şarkıcı tempolu yürüyüşlerin bacaklarını inceltmek için önemli bir etken olduğunu vurguladı. Dinçöz, yürüyüşlerin yaklaşık olarak 1,5 saat sürdüğünü ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, sporla desteklenen bir diyet programı uyguladığını da belirtti.

09.05.2023 14:16 - Son Güncelleme: 09.05.2023 14:21
2 ayda 10 kilo verdiren Petek Dinçöz diyeti! Mum gibi eritecek tüyolarını tek tek açıkladı! İşte 71’den 61’e düşme sırrı

2 ayda 10 kilo verdiren Petek Dinçöz diyeti! Mum gibi eritecek tüyolarını tek tek açıkladı. 71'den 61'e düşme sırrı merak konusu oldu. Petek Dinçöz fit ve güzel görünümüyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Hayranları 2 ay gibi kısa bir sürede bu kadar kilo vermenin sırrını merak ediyor. Petek Dinçöz, daha önce kilo aldığı dönemlerde, uyguladığı bir diyet programı sayesinde 10 kilo birden verdi. Ünlü isim uyguladığı diyet programının kilo verme konusunda oldukça etkili olduğunu söyledi.

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2 ayda 10 kilo verdiren Petek Dinçöz diyeti! Mum gibi eritecek tüyolarını tek tek açıkladı! İşte 71’den 61’e düşme sırrı

Petek Dinçöz uyguladığı diyet programının özellikle protein ağırlıklı olduğunu vurguladı.

2 ayda 10 kilo verdiren Petek Dinçöz diyeti! Mum gibi eritecek tüyolarını tek tek açıkladı! İşte 71’den 61’e düşme sırrı

Haftada sadece bir gün istediği şeyleri tüketebildiğini belirtti.

2 ayda 10 kilo verdiren Petek Dinçöz diyeti! Mum gibi eritecek tüyolarını tek tek açıkladı! İşte 71’den 61’e düşme sırrı

Sabahları kahvaltısında yumurta tercih eden Dinçöz, öğle ve akşam yemeklerinde ise sebze ve ızgara et yemeye özen gösteriyor.

2 ayda 10 kilo verdiren Petek Dinçöz diyeti! Mum gibi eritecek tüyolarını tek tek açıkladı! İşte 71’den 61’e düşme sırrı

Ayrıca, tükettiği besinlerin yağsız olmasına dikkat ediyor.

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