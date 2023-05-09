2 ayda 10 kilo verdiren Petek Dinçöz diyeti! Mum gibi eritecek tüyolarını tek tek açıkladı! İşte 71’den 61’e düşme sırrı

2 ayda 10 kilo verdiren Petek Dinçöz diyeti! Mum gibi eritecek tüyolarını tek tek açıkladı. 71'den 61'e düşme sırrı merak konusu oldu. Petek Dinçöz fit ve güzel görünümüyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Hayranları 2 ay gibi kısa bir sürede bu kadar kilo vermenin sırrını merak ediyor. Petek Dinçöz, daha önce kilo aldığı dönemlerde, uyguladığı bir diyet programı sayesinde 10 kilo birden verdi. Ünlü isim uyguladığı diyet programının kilo verme konusunda oldukça etkili olduğunu söyledi.