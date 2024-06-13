19 yaşındaki Kıvanç Tatlıtuğ'u gören inanamıyor! 22 yıl önceki görüntüler ortaya çıktı: "Başak Dizer görse tanıyamaz...."

19 yaşındaki Kıvanç Tatlıtuğ'un eski görüntüleri ortaya çıktı ve hayranlarını şaşkına çevirdi! Ünlü oyuncunun 22 yıl önceki hali, bugünkü görüntüsünden oldukça farklı. Sosyal medyada hızla yayılan bu nostaljik görüntüler, büyük ilgi toplarken, Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'in bile tanımakta zorlanabileceği yorumları yapıldı. İşte o fotoğraflar...
Türk televizyon ve sinemasının en gözde isimlerinden biri olan Kıvanç Tatlıtuğ'un gençlik yıllarına ait görüntüler, sosyal medyada büyük bir yankı uyandırdı. Şu an 40 yaşında olan Tatlıtuğ, 2002 yılında Best Model of Turkey yarışmasında birinci seçilerek şöhretin kapılarını aralamıştı. Aradan geçen 22 yılın ardından, 19 yaşındaki halini gösteren görüntüler, yakışıklı oyuncunun hayranlarını şaşkına çevirdi.
Kıvanç Tatlıtuğ'un kariyerinin başlangıcı, 2002 yılında katıldığı ve kazandığı Best Model of Turkey yarışmasıyla oldu. O dönemde sadece 19 yaşında olan Tatlıtuğ, yarışmada birinci seçilerek hem Türkiye'de hem de uluslararası platformda dikkatleri üzerine çekti.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler arasında, Kıvanç Tatlıtuğ'un o dönemin ünlü isimlerinden Yaşar Alptekin ile yaptığı bir röportaj da bulunuyor. Röportajda genç oyuncu, "Çapkınlık asla yapmam. Adana'da dürüstlüğümle tanınırım" diyerek kendini tanıtıyor. Bu sözler, Tatlıtuğ'un dürüst ve samimi kişiliğinin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.