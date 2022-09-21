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Haberler Magazin 18 yıllık evliliğini uğruna bir çırpıda bitirmişti! MasterChef Somer Sivrioğlu'nun genç sevgilisi bakın kaç yaşındaymış! Yeni imajıyla Somer şefin yaşına yetişti

18 yıllık evliliğini uğruna bir çırpıda bitirmişti! MasterChef Somer Sivrioğlu'nun genç sevgilisi bakın kaç yaşındaymış! Yeni imajıyla Somer şefin yaşına yetişti

MasterChef Türkiye'nin en çok konuşulan jüri üyesi Somer Sivrioğlu yeni genç sevgilisi ile sık sık sosyal medyada paylaşım yapıyor. Şimdilerde aşkını kimseden gizlemeyen Somer şef, son olarak 18 yıllık evliliğini uğruna bitirdiği sevgilisi Pınar'ın doğum gününde aşka gelmişti. Birlikte çekindikleri fotoğrafları peş peşe paylaşan Sivrioğlu, paylaşıma 'Happy Birthday' notunu düşmüştü. Öte yandan Pınar Kayabaşı'nın kısa sarı saçlı imajı sosyal medyada gündem oldu. Kimi yeni imajıı beğenirken kimi de yaşlı buldu. İşte ünlü çiftten yeni paylaşımlar...

21.09.2022 19:36 - Son Güncelleme: 21.09.2022 19:36
18 yıllık evliliğini uğruna bir çırpıda bitirmişti! MasterChef Somer Sivrioğlu’nun genç sevgilisi bakın kaç yaşındaymış! Yeni imajıyla Somer şefin yaşına yetişti

TV8'de yayınlanan MasterChef Türkiye adlı yemek yarışmasında jüri koltuğunda oturan Somer Sivrioğlu son dönemlerin en çok konuşulan ünlü isimleri arasında yer alıyor. 2 çocuğunun annesi 18 yıllık eşi Aslı Sivrioğlu'ndan geçen sene boşanan Sivrioğlu 31 yaşındaki Pınar Kayabaşı ile birliktelik yaşıyor.

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18 yıllık evliliğini uğruna bir çırpıda bitirmişti! MasterChef Somer Sivrioğlu’nun genç sevgilisi bakın kaç yaşındaymış! Yeni imajıyla Somer şefin yaşına yetişti

51 yaşında olan Somer Şef ile Aslı Sivrioğlu'nun evliliklerinin aldatma nedeniyle bittiği günlerce konuşulmuştu.

18 yıllık evliliğini uğruna bir çırpıda bitirmişti! MasterChef Somer Sivrioğlu’nun genç sevgilisi bakın kaç yaşındaymış! Yeni imajıyla Somer şefin yaşına yetişti

Eşi Aslı Sivrioğlu'nu editör olduğu bilinen Pınar Kızılkaya ile aldattığı magazin basınına bomba gibi düşmüştü.

18 yıllık evliliğini uğruna bir çırpıda bitirmişti! MasterChef Somer Sivrioğlu’nun genç sevgilisi bakın kaç yaşındaymış! Yeni imajıyla Somer şefin yaşına yetişti

Somer Şef eşinden geçen sene ayrıldı ve daha sonra sevgilisi Pınar Kızılkaya'ya aşkını sosyal medyadan haykırdı.

18 yıllık evliliğini uğruna bir çırpıda bitirmişti! MasterChef Somer Sivrioğlu’nun genç sevgilisi bakın kaç yaşındaymış! Yeni imajıyla Somer şefin yaşına yetişti

Sevgilisi ile birlikte çekildikleri fotoğrafları paylaşmaya doyamayan Somer Şef'in İnstagram hesabının bir kısmı sadece Pınar Kızılkaya ile fotoğraflarından oluşuyor.

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