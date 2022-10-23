18 yıllık evliliği Masterchef'teki ihanetle bitmişti! Somer Sivrioğlu'nun 14 yaş küçük sevgilisinin yeni tarzına bakın! 'Kendine yazık etmişsin'
TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef Türkiye yarışmasıyla tanınan Somer Sivrioğlu ihanetle geçtiğimiz yıl magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Yurt dışında ikamet eden 18 senelik eşi Aslı Sivrioğlu'nu MasterChef Türkiye programının editörlerinden Pınar Kızılkaya ile aldatmış, sonrasında da eşinden boşanmıştı. Ardından da birlikteliklerini saklamadan paylaşımlar yapan çift şimdilerde sık sık sosyal medyada mutlu ilişki pozlarını yayınlıyor. Pınar Kızılkaya'nın yeni tarzı bir süredir çok konuşuluyor. İşte eski ve yeni hali...
23.10.2022 20:59 - Son Güncelleme: 23.10.2022 20:59
Somer Sivrioğlu geçtiğimiz günlerde İzmir'de etrafında koruma ordusuyla çekilen görüntülerle gündeme gelmişti. Sosyal medyada çok konuşulan ve eleştirilen görüntülerin ardından ilk açıklama geldi. Eleştiriler karşısında bir süre sessiz kalan Sivrioğlu dayanamayarak olayın perde arkasını şu sözlerle anlattı:
Sağ olsun, sevenler sahnenin yanından resim çektirmeye devam etmek istediler ama hem uçağa yetişmem gerekiyordu hem de benden sonra sahneye çıkacak arkadaşıma saygısızlık olmasın diye tamamen AVM güvenliğinin inisiyatifiyle sahneden, otoparka kadar biraz da gereğinden kalabalık bir ekiple hızlıca hareket ettik.