18 yıllık evliliği Masterchef’teki ihanetle bitmişti! Somer Sivrioğlu’nun 14 yaş küçük sevgilisinin yeni tarzına bakın! ’Kendine yazık etmişsin’

Sağ olsun, sevenler sahnenin yanından resim çektirmeye devam etmek istediler ama hem uçağa yetişmem gerekiyordu hem de benden sonra sahneye çıkacak arkadaşıma saygısızlık olmasın diye tamamen AVM güvenliğinin inisiyatifiyle sahneden, otoparka kadar biraz da gereğinden kalabalık bir ekiple hızlıca hareket ettik.