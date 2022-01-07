18 yaşında evlendi biricik kızı şimdi 23 yaşında! Gelinim Mutfakta’nın sempatik sunucusu Nursel Ergin’in boyu kadar kızı ortaya çıktı!

Adını Var Mısın, Yok Musun? yarışmasıyla duyuran sonrasında da bir çok başarılı işe imza atan Nursel Ergin son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan yemek yarışmasında sunuculuğu üstlendi. Şimdilerde Gelinim Mutfakta adlı yemek yarışma programını sunan Nursel Ergin'in boyu kadar kızı olduğu ortaya çıktı. Henüz 18 yaşındayken evlenen ünlü sunucu geçtiğimiz günlerde kızı Bengü'nün 23. yaş gününü kutladı. Ergin sosyal medya hesabından kızı ile yıllar önce çekilmiş fotoğrafını paylaştı. Görenler, ''Yaşıt duruyorlar'' yorumunda bulundu. İşte Nursel Ergin'in gözlerden ırak büyüttüğü kızı Bengü...