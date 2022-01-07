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Haberler Magazin 18 yaşında evlendi biricik kızı şimdi 23 yaşında! Gelinim Mutfakta'nın sempatik sunucusu Nursel Ergin'in boyu kadar kızı ortaya çıktı!

18 yaşında evlendi biricik kızı şimdi 23 yaşında! Gelinim Mutfakta'nın sempatik sunucusu Nursel Ergin'in boyu kadar kızı ortaya çıktı!

Bir dönem yayınlanan Var Mısın Yok Musun? yarışmasına katıldıktan sonra yıldızı parlayan Nursel Ergin yarışma bittikten sonra da ekranlarda kalmaya devam etti. Son olarak Gelinim Mutfakta programını sunmaya başlayan Ergin şimdilerde hem kariyerinde hem de özel hayatında mutlu günler yaşıyor. 23 yaşına basan kızı Bengü'nün doğum gününü kutlayan ünlü sunucunun boyu kadar kızı olduğunu görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.

07.01.2022 08:47 - Son Güncelleme: 07.01.2022 08:47
18 yaşında evlendi biricik kızı şimdi 23 yaşında! Gelinim Mutfakta’nın sempatik sunucusu Nursel Ergin’in boyu kadar kızı ortaya çıktı!

Adını Var Mısın, Yok Musun? yarışmasıyla duyuran sonrasında da bir çok başarılı işe imza atan Nursel Ergin son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan yemek yarışmasında sunuculuğu üstlendi. Şimdilerde Gelinim Mutfakta adlı yemek yarışma programını sunan Nursel Ergin'in boyu kadar kızı olduğu ortaya çıktı. Henüz 18 yaşındayken evlenen ünlü sunucu geçtiğimiz günlerde kızı Bengü'nün 23. yaş gününü kutladı. Ergin sosyal medya hesabından kızı ile yıllar önce çekilmiş fotoğrafını paylaştı. Görenler, ''Yaşıt duruyorlar'' yorumunda bulundu. İşte Nursel Ergin'in gözlerden ırak büyüttüğü kızı Bengü...

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18 yaşında evlendi biricik kızı şimdi 23 yaşında! Gelinim Mutfakta’nın sempatik sunucusu Nursel Ergin’in boyu kadar kızı ortaya çıktı!

Nursel Ergin 2018 yılında Murat Akyer ile dünyaevine girdi. Ancak Ergin'in daha önce 18 yaşındayken başından bir evlilik daha geçmişti.

18 yaşında evlendi biricik kızı şimdi 23 yaşında! Gelinim Mutfakta’nın sempatik sunucusu Nursel Ergin’in boyu kadar kızı ortaya çıktı!

Çok genç yaşta Bengü adında kız çocuğunu kucağına alan ünlü sunucu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla herkesi duygulandırdı.

18 yaşında evlendi biricik kızı şimdi 23 yaşında! Gelinim Mutfakta’nın sempatik sunucusu Nursel Ergin’in boyu kadar kızı ortaya çıktı!

"SENİ ÇOK SEVİYORUM"

Yaklaşık 500 bin takipçisi bulunan sosyal medyada hesabından kızının fotoğraflarını yayınlayan Ergin, paylaşımına duygusal bir not yazdı.

18 yaşında evlendi biricik kızı şimdi 23 yaşında! Gelinim Mutfakta’nın sempatik sunucusu Nursel Ergin’in boyu kadar kızı ortaya çıktı!

Ünlü sunucu, "Benim güzel kızım sen 23 yaşına girsen de benim için hep koynuma sığdırdığım bebeğim olarak kalacaksın.

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