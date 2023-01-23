+18 sahneleriyle eleştirilen Şahmaran'da mide bulandıran sahne! Görenin nevri döndü! "Gözlerim gör olaydı!" Serenay Sarıkaya yılanla...
Başrollerinde Serenay Sarıkaya, Mert Ramazan Demir ve Burak Deniz'in oynadığı Şahmaran dizisi yayınlandığı ilk bölümden itibaren eleştiri oklarının hedefi oldu. Herkesin merakla beklediği diziye tepkiler peş peşe yağıyor. Hem ünlü isimler de de dizinin izleyiciler ağır eleştiriler yaparken, özellikle o sahne mide bulandırdı. Dizideki yılanla cinse ilişki sahnesi ağızları açıkta bıraktı. İşte detaylar...
23.01.2023 21:46 - Son Güncelleme: 23.01.2023 21:46
Serenay Sarıkaya, Burak Deniz ve Mert Ramazan Demir'i buluşturan dizi kimi diziseverlerin beklentisini karşılarken, kimilerinkini de karşılayamadı.
Çok sayıda ünlü isimden de ağır eleştiri alan Şahmaran'da Sarıkaya'nın yılanla cinsel ilişkiye girmesi de tepki çekti.