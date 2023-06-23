18 kilo verdiren Sibel Can diyeti! Kızıyla birlikte bu formülü denediler! Seda Sayan, Ebru Şallı, Nurgül Yeşilçay hepsi tek yöntemle mum gibi eridi...
Sibel Can'a 18 kilo verdiren diyetten Seda Sayan'ın ödem attıran sırrına kadar hepsini tek tek açıkladık. Seda Sayan, Ebru Şallı, Nurgül Yeşilçay gibi ünlüler meğer bunu yapıyormuş! İşte ünlülerin zayıflama yöntemleri....
23.06.2023 16:52 - Son Güncelleme: 23.06.2023 16:52
Sabahları uyandığında ilk işinin bir bardak oda sıcaklığında su içmek ve bir porsiyon mevsim salatası yemek olduğunu belirten Sibel Can, günlük diyetini şöyle sıralıyor: