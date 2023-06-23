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Haberler Magazin 18 kilo verdiren Sibel Can diyeti! Kızıyla birlikte bu formülü denediler! Seda Sayan, Ebru Şallı, Nurgül Yeşilçay hepsi tek yöntemle mum gibi eridi...

18 kilo verdiren Sibel Can diyeti! Kızıyla birlikte bu formülü denediler! Seda Sayan, Ebru Şallı, Nurgül Yeşilçay hepsi tek yöntemle mum gibi eridi...

Sibel Can'a 18 kilo verdiren diyetten Seda Sayan'ın ödem attıran sırrına kadar hepsini tek tek açıkladık. Seda Sayan, Ebru Şallı, Nurgül Yeşilçay gibi ünlüler meğer bunu yapıyormuş! İşte ünlülerin zayıflama yöntemleri....

takvim.com.tr
23.06.2023 16:52 - Son Güncelleme: 23.06.2023 16:52
18 kilo verdiren Sibel Can diyeti! Kızıyla birlikte bu formülü denediler! Seda Sayan, Ebru Şallı, Nurgül Yeşilçay hepsi tek yöntemle mum gibi eridi...

Yaza aylar kala kilo vermek isteyenler için ünlülerin diyet sırlarını derledik. İşte ayda 5,10,15 kilo verdiren ünlü diyetleri...

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18 kilo verdiren Sibel Can diyeti! Kızıyla birlikte bu formülü denediler! Seda Sayan, Ebru Şallı, Nurgül Yeşilçay hepsi tek yöntemle mum gibi eridi...

18 KİLO VERDİ!

Sibel Can'ın yaşadığı kilo problemini şak diye çözen o diyet bakın neymiş!

18 kilo verdiren Sibel Can diyeti! Kızıyla birlikte bu formülü denediler! Seda Sayan, Ebru Şallı, Nurgül Yeşilçay hepsi tek yöntemle mum gibi eridi...

Sabahları uyandığında ilk işinin bir bardak oda sıcaklığında su içmek ve bir porsiyon mevsim salatası yemek olduğunu belirten Sibel Can, günlük diyetini şöyle sıralıyor:

18 kilo verdiren Sibel Can diyeti! Kızıyla birlikte bu formülü denediler! Seda Sayan, Ebru Şallı, Nurgül Yeşilçay hepsi tek yöntemle mum gibi eridi...

KAHVALTI (07.00–09.00) ARASI

- 1 kibrit kutusu büyüklüğünde• (30 gr.) diyet peynir grubu.

- 1 dilim kepekli ekmek

- Sınırsız söğüş domates, salatalık, yeşil sivri biber, marul, maydanoz

- 4 adet yağ ilave edilmiş siyah zeytin

-1 tatlı kaşığı doğal reçel

-Şekersiz açık limonlu çay

18 kilo verdiren Sibel Can diyeti! Kızıyla birlikte bu formülü denediler! Seda Sayan, Ebru Şallı, Nurgül Yeşilçay hepsi tek yöntemle mum gibi eridi...

KUŞLUK (10.00–11.00)

- 1 porsiyon mevsim meyvesi

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