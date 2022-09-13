18 gün önce anne olmuştu! Dila Tarkan bikinili pozunu yayınladı! Gören dönüp bir daha baktı! İlk yorum sıkı dostu Şeyma Subaşı’ndan...
Dila Tarkan, yaklaşık üç yıldır aşk yaşadığı Dağhan Doğruer ile Yunanistan'da iki gün iki gece süren görkemli bir düğünle dünyaevine girdi. 15 gün ise oğlunu kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tadan ünlü isim, sosyal medya hesabında bikinili pozlarını yayınlayarak gündem oldu. Çiçeği burnunda anne Dila Tarkan'ın son hali dikkat çekerken ilk yorum sıkı dostu Şeyma Subaşı'ndan geldi. İşte Dila Tarkan'ın o paylaşımı...
13.09.2022 23:45 - Son Güncelleme: 13.09.2022 23:45
Dağhan Doğruer ile Yunanistan'da evlenen Dila Tarkan, sekiz aylık hamileyken eşi ile tatile gitmişti.