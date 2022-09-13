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Haberler Magazin 18 gün önce anne olmuştu! Dila Tarkan bikinili pozunu yayınladı! Gören dönüp bir daha baktı! İlk yorum sıkı dostu Şeyma Subaşı’ndan...

18 gün önce anne olmuştu! Dila Tarkan bikinili pozunu yayınladı! Gören dönüp bir daha baktı! İlk yorum sıkı dostu Şeyma Subaşı’ndan...

Dila Tarkan, yaklaşık üç yıldır aşk yaşadığı Dağhan Doğruer ile Yunanistan'da iki gün iki gece süren görkemli bir düğünle dünyaevine girdi. 15 gün ise oğlunu kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tadan ünlü isim, sosyal medya hesabında bikinili pozlarını yayınlayarak gündem oldu. Çiçeği burnunda anne Dila Tarkan'ın son hali dikkat çekerken ilk yorum sıkı dostu Şeyma Subaşı'ndan geldi. İşte Dila Tarkan'ın o paylaşımı...

takvim.com.tr
13.09.2022 23:45 - Son Güncelleme: 13.09.2022 23:45
18 gün önce anne olmuştu! Dila Tarkan bikinili pozunu yayınladı! Gören dönüp bir daha baktı! İlk yorum sıkı dostu Şeyma Subaşı’ndan...

Dağhan Doğruer ile Yunanistan'da evlenen Dila Tarkan, sekiz aylık hamileyken eşi ile tatile gitmişti.

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18 gün önce anne olmuştu! Dila Tarkan bikinili pozunu yayınladı! Gören dönüp bir daha baktı! İlk yorum sıkı dostu Şeyma Subaşı’ndan...

Bebek erken davranınca apar topar Türkiye'ye dönen Tarkan, 27 Ağustos'ta oğlunu kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tatmıştı.

18 gün önce anne olmuştu! Dila Tarkan bikinili pozunu yayınladı! Gören dönüp bir daha baktı! İlk yorum sıkı dostu Şeyma Subaşı’ndan...

Çiçeği burnunda anne, sosyal medya hesabında son halini paylaştı. Sosyal medyayı aktif kullanan Tarkan, bikinili pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

18 gün önce anne olmuştu! Dila Tarkan bikinili pozunu yayınladı! Gören dönüp bir daha baktı! İlk yorum sıkı dostu Şeyma Subaşı’ndan...

Son haliyle dikkat çeken Tarkan'ın paylaşımı kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

18 gün önce anne olmuştu! Dila Tarkan bikinili pozunu yayınladı! Gören dönüp bir daha baktı! İlk yorum sıkı dostu Şeyma Subaşı’ndan...

Tarkan'ın sıkı dostu Şeyma Subaşı da paylaşıma kayıtsız kalamayarak ilk yorumu yapan ismi oldu.

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