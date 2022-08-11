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Haberler Magazin 17 yıllık evlilik tek celsede bitmişti 'Sadece evleri ayırdık' açıklaması Ufuk Özkan’ın yollarını ayırdığı eşi bakın kim! O da tanıdık çıktı

17 yıllık evlilik tek celsede bitmişti 'Sadece evleri ayırdık' açıklaması Ufuk Özkan’ın yollarını ayırdığı eşi bakın kim! O da tanıdık çıktı

Geniş Aile dizisinde canlandırdığı Cevahir karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ufuk Özkan cephesinden geçtiğimiz günlerdekötü haber gelmişti. Ünlü oyuncunun 17 yıllık evliliği tek celsede bittiği ortaya çıkmıştı. Boşanmanın ardından Ufuk Özkan'dan ilk açıklama geldi. Ayrıca Özkan'ın eşi merak konusu oldu. Özkan'ın 2005'te nikah masasına oturduğu 17 yıllık eşinin kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Ufuk Özkan'ın boşanma nedeni ve eşi...

11.08.2022 09:14 - Son Güncelleme: 11.08.2022 09:14
17 yıllık evlilik tek celsede bitmişti ’Sadece evleri ayırdık’ açıklaması Ufuk Özkan’ın yollarını ayırdığı eşi bakın kim! O da tanıdık çıktı

Geniş Aile dizisinde canlandırdığı Cevahir karakteriyle büyük beğeni toplayan Ufuk Özkan cephesinden geçtiğimiz günlerde kötü haber gelmişti. Özkan'ın 17 yıllık evliliğinin tek celsede bittiği ortaya çıkmıştı.

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17 yıllık evlilik tek celsede bitmişti ’Sadece evleri ayırdık’ açıklaması Ufuk Özkan’ın yollarını ayırdığı eşi bakın kim! O da tanıdık çıktı

İstanbul Adliyesi 8. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmada çift yollarını anlaşmalı olarak ayırdı. Daha önce de fikir ayrılıkları yaşadıkları için boşanma kararı alan çift, uzun bir aradan sonra yeniden ayrılık kararı aldı ve birbirlerini yıpratmadan sessiz sakin boşandı.

17 yıllık evlilik tek celsede bitmişti ’Sadece evleri ayırdık’ açıklaması Ufuk Özkan’ın yollarını ayırdığı eşi bakın kim! O da tanıdık çıktı

İLK AÇIKLAMA

16 yaşında Eren adında bir oğulları olan Nazan Güneş'le geçtiğimiz günlerde 17 yıllık evliliği tek celsede anlaşmalı olarak sona eren Ufuk Özkan, boşanma hakkında konuştu.

17 yıllık evlilik tek celsede bitmişti ’Sadece evleri ayırdık’ açıklaması Ufuk Özkan’ın yollarını ayırdığı eşi bakın kim! O da tanıdık çıktı

BOŞANDIKTAN BİR GÜN SONRA YEMEK YEDİLER

Nazan'la fikir ayrılığı yaşadık. Kavgasız, gürültüsüz 17 yıl yaşadık. Her gün görüşüyoruz. Biz sadece evleri ayırdık.

Eski eşi ile boşanmalarının ertesi günü bir araya geldiklerini belirten oyuncu, "Adliyeye birlikte gittik. Ertesi günü yemeğe çıktık. Sonrasında oğlumuzla vakit geçirdik" dedi.

17 yıllık evlilik tek celsede bitmişti ’Sadece evleri ayırdık’ açıklaması Ufuk Özkan’ın yollarını ayırdığı eşi bakın kim! O da tanıdık çıktı

Son dönemde fazla kilolarından kurtulan ve "Ah Be Birader" filminde kamera karşısına geçen Özkan, eşiyle mutlu günlerinden çekilen fotoğraflarını da sosyal medya sayfasından kaldırmadı.

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