17 yıllık evlilik tek celsede bitmişti 'Sadece evleri ayırdık' açıklaması Ufuk Özkan’ın yollarını ayırdığı eşi bakın kim! O da tanıdık çıktı
Geniş Aile dizisinde canlandırdığı Cevahir karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ufuk Özkan cephesinden geçtiğimiz günlerdekötü haber gelmişti. Ünlü oyuncunun 17 yıllık evliliği tek celsede bittiği ortaya çıkmıştı. Boşanmanın ardından Ufuk Özkan'dan ilk açıklama geldi. Ayrıca Özkan'ın eşi merak konusu oldu. Özkan'ın 2005'te nikah masasına oturduğu 17 yıllık eşinin kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Ufuk Özkan'ın boşanma nedeni ve eşi...
11.08.2022 09:14 - Son Güncelleme: 11.08.2022 09:14
İLK AÇIKLAMA
16 yaşında Eren adında bir oğulları olan Nazan Güneş'le geçtiğimiz günlerde 17 yıllık evliliği tek celsede anlaşmalı olarak sona eren Ufuk Özkan, boşanma hakkında konuştu.
BOŞANDIKTAN BİR GÜN SONRA YEMEK YEDİLER
Nazan'la fikir ayrılığı yaşadık. Kavgasız, gürültüsüz 17 yıl yaşadık. Her gün görüşüyoruz. Biz sadece evleri ayırdık.
Eski eşi ile boşanmalarının ertesi günü bir araya geldiklerini belirten oyuncu, "Adliyeye birlikte gittik. Ertesi günü yemeğe çıktık. Sonrasında oğlumuzla vakit geçirdik" dedi.