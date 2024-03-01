17 yıllık büyük aşk! Barış Kılıç’ın sır gibi sakladığı eşi bakın kim çıktı! Evrim Alasya’nın partneri meğer...

'Adını Feriha Koydum', 'Güllerin Savaşı', 'Evlilik Hakkında Her Şey' gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Barış Kılıç'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Özellikle özel hayatı merak konusu olan Barış Kılıç hakkında en çok "Barış Kılıç'ın eşi kim? Kiminle evli?" sorusunun yanıtını arattı. Ünlü oyuncunun büyük aşkını görenler ise hayran kalarak "Çok yakışıyorsunuz" yorumunda bulundu. Bakın Barış Kılıç'ın eşi kimmiş...