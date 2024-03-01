'Adını Feriha Koydum', 'Güllerin Savaşı', 'Evlilik Hakkında Her Şey' gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Barış Kılıç'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Özellikle özel hayatı merak konusu olan Barış Kılıç hakkında en çok "Barış Kılıç'ın eşi kim? Kiminle evli?" sorusunun yanıtını arattı. Ünlü oyuncunun büyük aşkını görenler ise hayran kalarak "Çok yakışıyorsunuz" yorumunda bulundu. Bakın Barış Kılıç'ın eşi kimmiş...
Ünlü oyuncu Barış Kılıç'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
BARIŞ KILIÇ KİMDİR?
21 Şubat 1978 tarihinde Malatya,Arguvan'da dünyaya gelen Barış Kılıç, 1983 yılında İstanbul'a taşındı. Okmeydanı Anadolu Lisesi'ni tamamlayan Kılıç, İstanbul üniversitesinin iktisat fakültesinden mezun oldu.
Mezun olduktan sonra yabancı dilini geliştirmek için Amerika'ya giden ve bir süre burada kalıp yabancı dilini geliştirdikten sonra Türkiye'ye dönen oyuncu, Yeditepe üniversitesinde yüksek lisans yaptı.