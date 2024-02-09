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45 yaşındaki Kılıç'ın 17 yıl önce evlendiği eşini görenler ise hayran kaldı. Oyuncunun sır gibi sakladığı eşi hakkında verdiği röportajlar bir kez daha gündem olurken ünlü çift için "Çok yakışıyorsunuz" yorumu yapıldı.