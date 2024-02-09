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17 yıl dile kolay! Barış Kılıç’ın gözünden sakındığı eşi bakın kim! “Öpüşme sahnelerinde gözlerini kapatıyordu” demişti...

Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan oyuncu Barış Kılıç, 17 yıl önce nikah masasına oturduğu eşiyle gündem oldu. Bir röportajında eşiyle ilgili "Öpüşme sahnelerinde gözlerini kapatıyordu" ifadelerini kullanan Kılıç'ın romantik sosyal medya paylaşımlarını görenler hayran kaldı. İşte Barış Kılıç'ın gözünden sakındığı eşi...

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Giriş Tarihi 09 Şubat 2024, 16:13 Güncelleme 09 Şubat 2024, 16:13
17 yıl dile kolay! Barış Kılıç’ın gözünden sakındığı eşi bakın kim! “Öpüşme sahnelerinde gözlerini kapatıyordu” demişti... 1

Ünlü oyuncu Barış Kılıç'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan oyuncunun özellikle ailesi merak konusu oldu.

17 yıl dile kolay! Barış Kılıç’ın gözünden sakındığı eşi bakın kim! “Öpüşme sahnelerinde gözlerini kapatıyordu” demişti... 2

45 yaşındaki Kılıç'ın 17 yıl önce evlendiği eşini görenler ise hayran kaldı. Oyuncunun sır gibi sakladığı eşi hakkında verdiği röportajlar bir kez daha gündem olurken ünlü çift için "Çok yakışıyorsunuz" yorumu yapıldı.

17 yıl dile kolay! Barış Kılıç’ın gözünden sakındığı eşi bakın kim! “Öpüşme sahnelerinde gözlerini kapatıyordu” demişti... 3

Eşine olan sevgisini her fırsatta dile getiren ünlü oyuncu, söz konusu röportajda şunları söylemişti: "Evlilik bana şans getirdi. Evlendikten sonra kariyerim yukarıya doğru gitti. Eskiden 'Evlenirsen kariyerin biter' derlerdi, bende tam tersi oldu"

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