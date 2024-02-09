Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan oyuncu Barış Kılıç, 17 yıl önce nikah masasına oturduğu eşiyle gündem oldu. Bir röportajında eşiyle ilgili "Öpüşme sahnelerinde gözlerini kapatıyordu" ifadelerini kullanan Kılıç'ın romantik sosyal medya paylaşımlarını görenler hayran kaldı. İşte Barış Kılıç'ın gözünden sakındığı eşi...
Ünlü oyuncu Barış Kılıç'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan oyuncunun özellikle ailesi merak konusu oldu.
45 yaşındaki Kılıç'ın 17 yıl önce evlendiği eşini görenler ise hayran kaldı. Oyuncunun sır gibi sakladığı eşi hakkında verdiği röportajlar bir kez daha gündem olurken ünlü çift için "Çok yakışıyorsunuz" yorumu yapıldı.
Eşine olan sevgisini her fırsatta dile getiren ünlü oyuncu, söz konusu röportajda şunları söylemişti: "Evlilik bana şans getirdi. Evlendikten sonra kariyerim yukarıya doğru gitti. Eskiden 'Evlenirsen kariyerin biter' derlerdi, bende tam tersi oldu"